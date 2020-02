Olsbu Røiseland skjøt Norge til gull i stafettdrama

De norske skiskytterjentene sikret gullet og hylles for måten de trøstet svenske Hanna Öberg på.

Det ble en dramatisk VM-stafett i Anterselva lørdag, men Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland kunne juble for gull til slutt.

Det til tross for at Tiril Eckhoff måtte ut i strafferunde etter den stående skytingen på tredje etappe.

Tyskland tok sølvet, mens Ukraina ble nummer tre og sikret bronsemedaljen.

Hylles for svensketrøst

Verre gikk det for svenskene og Hanna Öberg, som kom inn til siste skyting sammen med Olsbu Røiseland.

Öberg sprakk toalt, måtte ut i strafferunde, og da Sverige endte på femteplass var det en knust Hanna Öberg som satt utrøstelig i målområdet.

Da gikk de norske jentene bort, én etter én, for å trøste den svenske jenta.

- Jeg får litt vondt av henne. Jeg gjorde akkurat det samme selv, så da får jeg ekstra vondt av Hanna, som hadde muligheten. Jeg vet at det der er dritkjipt. Jeg har vært der selv, og det er skiskyting, sier Tiril Eckhoff.

TRØSTET ØBERG: Marte Olsbu Røiseland og de norske jentene trøstet Hanna Øberg etter at den svenske jente skjøt bort Sveriges medaljesjanser på siste skyting. Foto: Marco Bertorello (AFP)

- De er med og kjemper om seieren, og så detter de utenfor pallen til slutt. Det er jo det som gjør det spennende og. Det er derfor vi står her og holder på å kaste opp. Det er skiskyting, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Solemdal og Landmark Tandrevold leverte

Solemdal ga Norge en god start på stafetten da hun kun trengte ett ekstraskudd for å få ned ti blinker på sin etappe.

Solemdal sendte Landmark Tandrevold ut på andre etappe på niendeplass, 40,9 sekunder bak Italia og Lisa Vitozzi, som var suveren på første etappe.

GOD ETAPPE: Synnøve Solemdal gikk første etappe for Norge og leverte godt. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

Tandrevold gikk mot Dorothea Wierer, som i likhet med Vitozzi, var suveren på sin etappe. Tandrevold leverte også til mer enn godkjent, selv om det ble to ekstraskudd på den stående skytingen.

Ved andre veksling lå Norge på 5. plass, ett minutt og elleve sekunder bak Italia, men italienerne hadde brukt sine to sterkeste kort på de første to etappene, mens Norge hadde sine to beste igjen.

Eckhoff fikk trøbbel

Tiril Eckhoff startet dermed jakten på Federico Sanfilippo og tok inn nesten 20 sekunder til den første skytingen. Der ble det imidlertid tre ekstraskudd.

Verre ble det på den andre skytingen, der Eckhoff måtte ut i strafferunde.

FEILET PÅ STANDPLASS: Tiril Eckhoff (t.h.) fikk det ikke til å stemme på standplass lørdag og måtte ut i strafferunde på andre skyting. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Det er ikke noe deilig i det hele tatt. Jeg er skikkelig skuffet på egne vegne, for jeg skjøt egentlig en god første serie, men så får jeg så sjelven. Da har jeg ikke en sjanse til å få ned det skuddet. Det var skikkelig vondt å stå der, og enda vondere å gå etterpå, for jeg hadde så syre, sa Eckhoff til NRK etter sin etappe.

Marte Olsbu Røiseland gikk likevel ut på den siste etappen på tredjeplass, i rygg på Tsjekkia og 42 sekunder bak ledende Polen.

Froland-jenta leverte to fantastiske serier og dermed sikret hun gullet for Norge.

Olsbu tok dermed sitt fjerde gull i mesterskapet, tre av dem laggull. I tillegg har hun to bronsemedaljer fra Anterselva.