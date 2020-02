Marte Olsbu Røiseland leverte varene igjen, mens lagvenninnene sprakk på standplass.

Marte Olsbu Røiseland tok sitt andre gull på to dager da hun vant fredagens VM-sprint i Anterselva.

Olsbu Røiseland måtte ut i én strafferunde på den stående skytingen, men ingen var i nærheten av å true Froland-jenta i sporet.

- Det er dette gullet jeg har jobbet så sinnssykt lenge for. Jeg har stått over mange kjipe løp i år og fått mange kommentarer på det. Da smaker det ekstra godt å lykkes med det, sier Olsbu Røiseland til NRK.

- Sensasjonell liste

Susan Dunklee fra USA tok sølvmedaljen, 6,8 sekunder bak Olsbu, mens tsjekkiske Lucia Charvatova tok en minst like overraskende bronse.

NRKs eksperter legger ikke skjul på at de er overrasket over at Olsbus nærmeste konkurrenter var Dunklee, Charvatova og ukrainske Olena Pidhrushna, som ble nummer fire.

- Bortsett fra vinneren, er det en helt sensasjonell liste. Marte Olsbu Røiseland er vi ikke overrasket over at er på topp, men at Dunklee, Charvatova og Pidhrushna skulle være de som kom nærmest, er helt vilt, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

- Det er helt utrolig. Ingen av de har vært i toppen tidligere i år, legger Ola Lunde til.

SPRAKK: Tiril Eckhoff bidro til norsk gull på mixed stafetten torsdag. Fredag ble det seks bom på ti skudd i sprinten. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

Eckhoff sprakk

Like godt gikk det ikke for lagvenninnene på fredagens sprint.

Både Tiril Eckhofff og Ingrid Landmark Tandrevold skjøt seg fullstendig bort på den stående skytingen, med fire strafferunder hver.

Totalt bommet Eckhoff på seks av sine ti skudd i sprinten.

- Det er rett og slett fullstendig sprekk. Tiril Eckhoff som har vært så solid. Hun får altså seks runder på VM-sprinten. Det var brutalt, altså, kommenterte Andreas Stabrun Smith på NRK.

Lørdag er det herrene som skal ut i 10-kilometer sprint i Anterselva.

Tandrevold ble nummer 57, mens Eckhoff endte til slutt på 59. plass. Karoline Knotten ble nummer 75.