Ingen klarer å hamle opp med skiskytterprofilen i NM.

Marte Olsbu vant søndagens fellesstart på 12,5 kilometer og tok med det sitt tredje gull under helgens NM i skiskyting.

Froland-jenta måtte tåle to bom, ett på hver av de to første skytingene, men gikk likevel i mål over halvminuttet foran Synnøve Solemdal på søndagens fellesstart i Lillehammer.

35,7 sekunder skilte Olsbu og Solemdal etter 12,5 kilometer. Solemdal skjøt en bom.

NM-bronsen gikk til Thekla Brun-Lie som kom i mål 1.17,1 minutter bak Olsbu. Brun-Lie skjøt to bom underveis, på første og siste skyting.

Karoline Offigstad Knotten (1.24,7 bak), Hilde Fenne (1.36,3) og Sofie Rostad (1.56,2) kom de neste plassene.

Olsbu, som med søndagens seier tok sitt tredje NM-gull under mesterskapet, vant også sprint og jaktstart denne helgen.

Av de øvrige landslagsløperne gikk verken Tiril Eckhoff eller Ingrid Landmark Tandrevold.

(©NTB)

Mest sett siste uken