Olsen sendte VIF til topps

To mål på tampen ga Vålerenga 4-3-seier borte mot Stavanger Oilers i tirsdagens innholdsrike toppkamp i ishockeyens eliteserie. Thomas Olsen ble matchvinner.

Vinnermålet kom da det sto 56.39 minutter på klokka. Olsen var sist på pucken da han sendte den under Oilers-målvakt Henrik Holm. Under et halvannet minutt tidligere hadde Rasmus Ahlholm gjort 3-3 i overtall.

Toppkampen i Stavanger var god reklame for norsk ishockey. Oilers-fansen øynet en etterlengtet hjemmeseier over VIF da Stephan Vigier satte pucken opp i høyre kryss halvveis ut i tredje periode. For tredje kamp på rad fikk den canadiske poengkongen nettkjenning.

Men i stedet lyktes Vålerenga med sin sluttspurt. Ahlholms 3-3-utligning ble først annullert, men etter en titt på video ble den stående. Med Olsens scoring tok Oslo-laget sin fjerde strake seier i Stavanger. Oilers har ikke slått VIF siden februar i fjor.

Vålerenga topper tabellen med 16 poeng mot Storhamars 14 etter seks spilte kamper. Stavanger er treer med sine elleve poeng.

Mot spillets gang

Kristian Forsberg sendte Stavanger Oilers i føringen etter halvspilt første periode. Kapteinen banket pucken kontant i mål. Vålerenga hadde dominert stort i åpningsminuttene, men det var vertene som kunne juble først.

Seks minutter senere var lagene like langt. Etter flere VIF-sjanser på rappen plukket Andreas Stene opp pucken og styrte inn 1-1 bak en utspilt Henrik Holm i Oilers-målet.

Vålerenga var det hvasseste laget i tirsdagens toppkamp. Gjestene fra Oslo holdt initiativet også i midtperioden, og etter drøyt 28 minutter kom VIF med en real oppvisning i godt angrepsspill. Tobias Lindström satte inn 2-1 forbi en sjanseløs Holm.

Tidlig etter siste pause utnyttet Jacob Lagacé seg av Stavangers overtallsspill. Nysigneringen kjempet til seg pucken og satte inn 2-2. Målet ble godkjent etter en videogjennomgang. Det var Lagacés åttende målpoeng for sesongen.

Sterk Frisk-seier

I Sarpsborg tok Frisk Asker en råsterk 4-0-seier over Sparta. Gjestene lå helt sist på tabellen med kun fire poeng etter like mange kamper, men fikk tirsdag en stor og viktig opptur.

Garreth Thompson, Sean McMonagle, Patrick Bovim og Kyle Bonis scoret målene i en kamp der Sparta vant skuddstatistikken 35-25, men ble utklasset i protokollen som virkelig teller.

Kampen var Spartas første etter at dopingsaken til Marcus Bryhnisveen ble kjent. Fredag opplyste østfoldklubben at 23-åringen testet positivt på et forbudt stoff da han avla en prøve i forbindelse med treningskampen mot Stjernen i Fredrikstad 21. august.

Bryhnisveen spilte for Sparta senest i 0-3-tapet for Vålerenga tirsdag i forrige uke. Han ble suspendert av klubben selv om bare A-prøven foreløpig er analysert.

Tapet var Spartas tredje på rad. Sarpsborg-laget står med sju poeng etter fem kamper. Frisk Asker spratt opp fra sisteplassen og tok seg forbi tirsdagens motstander på bedre målforskjell.

