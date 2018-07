Olsen Solberg returnerer til Mjøndalen

Joachim Olsen Solberg (29) forlater Sandefjord etter bare halvannet år i klubben.

Den allsidige backen returnerer til gamleklubben Mjøndalen.

– Dette er som å få hjem igjen en sønn som har vært på jordomseiling. Det var vemodig å se Jokke dra og desto hyggeligere når han nå er tilbake, sier MIF-trener Vegard Hansen.

Sandefjord ligger sist i Eliteserien og styrer mot nedrykk, mens Mjøndalen har ambisjoner om opprykk.

– Etter en litt tøff vår hadde jeg bestemt meg for å prøve noe annet. Jeg visste om interesse fra flere klubber, men det var vanskelig å si nei til Mjøndalen. Jeg føler meg som hjemme her, sier Olsen Solberg.

– Vi er kjent for å være et høstlag, så vi skal nok slå bra fra oss. Kan ikke huske sist vi lå så godt an på sommeren. Og det er kommet noen gode spillere inn, så jeg er optimistisk. Det er ingenting jeg vil mer, enn å rykke opp med Mjøndalen – igjen, fortsetter 29-åringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken