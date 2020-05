Olsen vil ta vare på Okore etter beskyldning om kampfiksing

Fotballklubben AaBs norske sportssjef Inge André Olsen sier at han og klubben vil ta vare på Jores Okore etter beskyldninger om kampfiksing.

Nordjyllands Politi opplyste tidligere i uken at en AaB-kamp er under etterforskning for mulig kampfiksing. Senere skrev flere danske medier at det dreier seg om en episode der Okore pådro seg et gult kort i kamp mot OB i fjor høst.

Olsen sier at saken er et sjokk for klubben.

– Vi hadde en prat med Jores da vi fikk vite om dette. Han var like overrasket og sjokkert som oss, sier den tidligere Stabæk-sportssjefen til dansk TV3.

Olsen sier at både AaB og Okore vil hjelpe politiet med å komme til bunns i saken, men sier at det også er viktig å ta vare på spilleren.

– Gutten har hatt noen tøffe dager. Mediene har vært etter ham, og det har ikke vært hyggelig for ham å se det som skrives. Nå har det sikkert spredt seg over hele Europa, sier Olsen.

– Vi prøver å være der for ham på det menneskelige plan.

Okore har overfor B.T. avvist at han har vært involvert i kampfiksing.

– Jeg er uskyldig. Jeg driver ikke med noen form for juks og ville aldri ha gjort noe slikt, sier han.

