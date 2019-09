Olympiakos berget uavgjort mot Tottenham

Olympiakos rundspilte Tottenham før pause, men kom under 0-2 i onsdagens mesterligakamp. Mål av Daniel Podence og Mathieu Valbuena reddet ett poeng for vertene.

Fire effektive minutter midt i første omgang var det som skulle til for de engelske gjestene tross et kraftig Olympiakos-overtak.

Først scoret Harry Kane på straffespark etter å ha blitt felt selv. Deretter hamret Lucas Moura inn 2-0-målet ved stolpen fra distanse.

Omar Elabdellaoui og Olympiakos, som på det tidspunktet hadde et overtak på åtte mot to i antall skuddforsøk, la seg ikke ned av den grunn. Vertene fortsatte å presse på med hurtig kontringsfotball og godt relasjonsspill, og like før hvilen fikk de lønn for strevet.

Daniel Podence gled gjennom Tottenham-forsvaret og satte ballen kontant i mål ved lengste stolpe.

Etter hvilen ble kampbildet et annet, med et Tottenham-lag som virket hvassere enn i starten av kampen. Likevel var det Olympiakos' tur til å få straffe etter 51 minutter da Mathieu Valbuena ble stanset ulovlig av Jan Vertonghen. Den lille franskmannen omsatte selv straffen i scoring.

Etter utligningen tok Olympiakos færre sjanser, og annen omgang var mer jevnspilt enn den første. Helt på tampen ble det skummelt for Tottenham da Hugo Lloris bommet med en utboksing, men keeperen fikk selv avverget til hjørnespark. Dermed endte det 2-2 i Hellas.

Kaptein Elabdellaoui spilte hele kampen for Olympiakos.

