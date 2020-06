Olympiakos-interesse for Hestad: - Ikke overrasket over at gode klubber ser på meg

Molde kan risikere å miste 24-åringen allerede før sesongen er omme.

MOLDE (Nettavisen): Tidligere i måneden figurerte Eirik Hestad på forsiden av den greske avisen Kokkinos Protathlitis.

Den Olympiakos-sympatiserende avisen skriver at den greske storklubben, med blant andre Omar Elabdellaoui på laget, har speidet på Hestad og at han skal være på blokka til klubben i sommerens overgangsvindu.

Hovedpersonen selv sier det er smigrende å bli koblet til klubben som topper den greske superligaen suverent.

- Jeg har ikke hørt noe om det, så da går jeg ut ifra at det ikke er noe konkret. Men det er kjekt å bli lagt merke til av klubber på den størrelsen som Olympiakos er. Det er en veldig stor klubb i europeisk sammenheng, forteller Hestad til Nettavisen etter å ha blitt konfrontert med ryktene.

Etter det Nettavisen erfarer er det imidlertid ikke kun Piraeus-klubben som skal ha fått øynene opp for midtbanespilleren, som har kontrakt ut 2021.

Også flere andre europeiske klubber skal være interessert i spilleren som vant Nettavisen-prisen som årets spiller i 2018.

Deriblant belgiske Anderlecht, som også Romsdals Budstikke har meldt tidligere.

Nettavisen har tidligere vært i kontakt med Peter Verbeke, sportsdirektør i den belgiske klubben. Han omtalte da spekulasjonene som «agentsnakk», uten å ville kommentere den påståtte Hestad-interessen ytterligere.

VIKTIG: Hestad er en viktig brikke i Molde-laget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Ordknapp

Hestad vil ikke si så mye om konkret interesse fra utlandet, men påpeker at han selv mener han er moden for å ta steget ut av Norge.

- Kort sagt så er jeg ikke overrasket over at gode klubber ser på meg. Jeg har bra selvtillit på at jeg kunne spilt på et høyere nivå enn i Eliteserien, det må jeg si jeg føler på.

24-åringen startet serieåpningen mot Aalesund på benken, men kom inn og fastsatte sluttresultatet til 4-1 i den andre omgangen.

Også mot Rosenborg lørdag måtte han avfinne seg med et innhopp fra benken utover i annenomgangen, etter å ha slitt med småskader i oppkjøringen.

- Jeg føler meg i fysisk god form. Det sier seg selv at det tar litt tid å komme i kampform, men så har jeg slitt med litt forskjellig den siste tiden. Både begge hamstringene og en liten luring under foten som ikke gir seg helt, men det må man regne med, forteller han.

Har vært interesse også tidligere

Midtbanespilleren har vært i Molde hele sin profesjonelle karriere, men det er ikke første gang utenlandske toppklubber skal ha vist interesse for ham.

I 2018 skal det ha vært interesse fra nederlandske klubber etter en fantastisk Eliteserie-sesong, og ifølge Nettavisens opplysninger er det fortsatt beilere som følger med midtbanespilleren.

Hestad og hans Molde har fått en prikkfri start på sesongen med seks poeng på to kamper.

Lørdag hadde de til dels god kontroll på et tannløst Rosenborg-lag, og det er nå allerede fem poeng ned til trønderne etter to runder.