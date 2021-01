Omar Elabdellaoui skrevet ut av sykehuset

Omar Elabdellaoui er for første gang hjemme igjen etter ulykken på nyttårsaften.

Galatasaray bekrefter på sine hjemmesider at Omar Elabdellaoui har blitt skrevet ut av sykehuset.

Visekapteinen på det norske landslaget har vært lagt inn på Liv Hospital i Istanbul siden han pådro seg antikts- og øyeskader i forbindelse med bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

Klubben opplyser at behandlingen av Elabdellaoui kommer til å fortsette hjemme.

Status på øyeskadene er foreløpig ukjent, og det har ikke kommet noe nye oppdateringer rundt landslagsbacken etter at han la ut dette på Instagram 6. januar.

- Jeg kommer meg. Jeg får førsteklasses profesjonell behandling fra det medisinske teamet, og vi gjør framskritt hver dag.

- Vi står fortsatt overfor noen utfordringer, men jeg kommer tilbake sterkere. Det lover jeg. Vær så vennlige å ta meg med i tankene og bønnene deres, skrev Elabdellaoui blant annet.

For snaue to uker siden fortalte landslagssjef Ståle Solbakken at han har vært i kontakt med Galatasaray-spilleren.

- Jeg har snakket med Omar. Situasjonen per nå er at det går bedre. Han er ved godt mot. Vi ble enige om ikke å stresse med dette rundt fotball, sier Solbakken til NTB.

- Det viktigste for ham er at han og legene legger en plan som er best for at han skal bli friskest mulig. Han får den beste hjelpen han kan få i øyeblikket.

Norge spiller tre VM-kvalkamper i mars. Det er høyst uklart om Elabdellaoui er aktuell for disse kampene.

