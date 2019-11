Omdiskutert straffe og dramatisk slutt da Rosenborg ikke klarte å vinne mot Strømsgodset

Hjemmelaget kom tilbake i kampen etter uvanlig straffesituasjon. To sene scoringer gjorde at kampen endte med ett poeng til hvert lag.

STRØMSGODSET-ROSENBORG 2-3:

Strømsgodset kjemper en tapper kamp mot nedrykk, og hadde håpet å ta tre poeng mot Rosenborg på hjemmebane.

Og på et tidspunkt så det lyst ut. Rosenborg hadde tatt ledelsen gjennom Samuel Adegbenro, men Strømsgodset snudde kampen og ledet 2-1 midtveis i annenomgang.

Godsets første mål ble imidlertid diskutert i sosiale medier. Det kom gjennom en straffe som mange mente hjemmelaget ikke skulle fått.

Strømsgodsets ledelse varte til det var igjen omtrent 20 minutter, da Mike Jensen utlignet på straffe. Og mot slutten av kampen ble det dramatikk.

Først gjorde et selvmål av Jakob Glesnes til at Rosenborg igjen ledet, men ett minutt på overtid scoret Lars Sætra for hjemmelaget.

Dermed endte det 3-3 i en ellevill kamp på Marienlyst. Et resultat som antakelig ingen av lagene er helt fornøyd med. Målscorer Sætra er imidlertid glad for at det ikke endte med tap.

- Det var veldig deilig. Vi trengte den. Med tap her så hadde det blitt vanskelig, så det var et veldig viktig poeng, sa Sætra etter kampen, ifølge Eurosport.

Strømsgodset er nå to poeng fra nedrykksplass og ett poeng fra playoff-plassen. Drammenserne har imidlertid én kamp mer spilt.

Rosenborg er nå ett poeng bak Odd på tredjeplass, men også trønderne spilt én kamp mer enn resten av ligaen, som går i gang med sine kamper lørdag. Klarer ikke Rosenborg å komme på tredjeplass, blir det ikke spill i Europa neste sesong.

- Det vil være en skandale for en klubb av Rosenborgs kaliber. Ikke minst sånn det har vært de siste årene. Vi må bare ofre liv og lemmer for at det ikke skjer, sier Pål André Helland til TV 2.

Omdiskutert straffe

Hjemmelaget startet godt, men etter hvert tok Rosenborg over. Et kvarter ut i omgangen fikk trønderlaget uttelling.

Et innlegg havnet hos Samuel Adegbenro inne i boksen. Han fikk stanget ballen mot mål og Even Hovland kastet seg fram og fikk kjempet ballen over streken.

Like etter kom hjemmelaget tilbake etter å ha fått straffe. Den var imidlertid av det kontroversielle slaget.

André Hansen kom ut i 16-meteren idet Birger Meling og Kristoffer Tokstad var i en duell. Hansen var borti ballen, men tok også med seg Meling i fallet, noe som gjorde at Tokstad også gikk i bakken. Dommeren så an fordelen, men dømte så straffe til Strømsgodset.

Det var en avgjørelse som ble diskutert i sosiale medier. Mange hadde en mening og flere mente det ikke skulle blitt gitt straffe. Fotballprofilen Tom Nordle var blant dem som kom med sin dom:

Senere var også tidligere dommer i Eliteserien Svein-Erik Edvartsen ute med hva han mente om situasjonen.

- Målvakten takler egen spiller som så vidt kommer i kontakt med Godset-spilleren. Melings kontakt med Tokstad anses verken som en uforsiktig eller hensynsløs takling. Derfor feil idømt straffespark. En slik bedømmelse internasjonalt = krise for dommer, skriver Edvartsen på Twitter.

Mikkel Maigaard var uansett kald for Strømsgodset, og satt straffen i mål bak André Hansen.

Til tross for gode sjanser til begge lag, stod det 1-1 til pause på Marienlyst.

Snudde kampen

Åtte minutter etter hvilen hadde hjemmelaget snudd kampen.

Et innlegg fra Lars-Christopher Vilsvik fant veien til Mohamed Keita bakerst i feltet. Han tok et skritt til siden og skrudde ballen pent i mål.

Kampen svingte så fram og tilbake, før Rosenborg satte inn et ekstra gir. I det 71. minutt fikk bortelaget straffe da Duplexe Tchamba ikke så Anders Konradsen bak seg, noe som endte i kampens andre straffespark.

Mike Jensen var sikker fra elleve meter, og dermed var lagene like langt.

UTLIGNET: Mike Jensen (t.h) og Bjørn Maars Johnsen etter at Jensen utliknet til 2-2 for Rosenborg under eliteseriekampen i fotball mellom Strømsgodset og Rosenborg på Marienlyst stadion. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

På slutten tok fikk publikum virkelig valuta for pengene. Først tok Rosenborg igjen ledelsen etter et selvmål av Jakob Glesnes. Innbytter Pål André Helland fikk dratt seg fri og slo et innlegg. Det gikk via Glesnes, og ballen havnet i mål.

Da gjenstod det få minutter, men ett minutt på overtid kom Strømsgodset igjen tilbake. Hjemmelaget fikk corner, og ballen ble slått inn i feltet. Der traff den Lars Sætra i ryggen, før ballen havnet i nettet.

Dermed endte den dramatiske kampen 3-3.