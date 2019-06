Omdiskutert straffe sikret Rosenborg-seier mot Kristiansund

Trønderne med tre poeng i ampert og dramatisk oppgjør på Lerkendal.

ROSENBORG - KRISTIANSUND 1-0:

Rosenborg røk hodestups ut av cupen tidligere i uken da Aalesund overlistet trønderne på Lerkendal. Lørdag var det Kristiansund som kom på besøk i Eliteserien.

Oppgjøret mellom lagene ble en dramatisk og heseblesende affære. Flere situasjoner ble heftig diskutert både på banen og blant Eurosports kommentatorer.

Rosenborg fikk straffe rett før pause da Samuel Adegbenro ble klippet ned av Aliou Coly. KBK-spilleren var kanskje først på ballen, men dommeren så ut til å oppfatte taklingen som farefullt spill og pekte på krittet. Mike Jensen satte ballen i mål.

- Direkte pinlig



Kristiansund-kaptein Dan Peder Ulvestad var langt fra fornøyd med dommer Trond Ivar Døvles avgjørelse og pådro seg et gult kort for protester.

Ved pause var Ulvestad oppgitt over dommeren.

- Nei, du får spørre Døvle. Jeg prøvde å føre en vanlig samtale, men det fungerer ikke med ham, sa han til Eurosport på spørsmål om straffesituasjonen.

Etter pause var det en annen Ulvestad som kom i fokus og havnet i dommerens bok. Etter en corner i det 60. minutt så det ut til at Pål Erik Ulvestad tok et skikkelig balletak på RBKs Djordje Denic inne i feltet. Døvle dro opp det gule kortet.

Eurosports kommentatorteam reagerte på hendelsen.

- Se på hånda til Ulvestad. Det er direkte pinlig, sa Kenneth Fredheim.

BALLETAK: Pål Erik Ulvestad fikk gult kort. Foto: Skjermdump (Eurosport)

- Det ser jo helt håpløst ut, stemte ekspert Tor Ole Skullerud i.

KBK-trener Christian Michelsen fikk spørsmål om situasjonen i etterkant av kampen.

- Jeg synes det er litt komisk. Det er sånn som skjer i kampens hete, uttalte KBK-treneren i intervju med Eurosport etter kampen.

Offeret for Ulvestads balletatak, Djordje Denic bekreftet det alle så i intervju med Eurosport etter kampen.

- Han tok tak i "tingene mine", ja. Det er normalt når hodene koker, sa en smilende Denic.

I andre omgang hadde vertene en rekke sjanser til å punktere en kamp de hadde god kontroll på. Men det ble ikke flere scoringer på Lerkendal lørdag kveld.

Misbrukte store sjanser



Det ble en spennende og smått dramatisk første omgang på Lerkendal. Vertene skapte de fleste sjansene, men slet med å sette ballen i nettmaskene på eget gress.

Etter 15 minutter var hjemmelaget frampå etter et godt angrep. Alexander Søderlund spilte gjennom til Samuel Adegbenro, som igjen la 45 grader ut til Birger Meling. Backen avsluttet fra god posisjon, men rett på KBK-keeper Sean McDermott.

22 minutter var spilt da Rosenborg igjen var nær scoring. Mike Jensen fant David Akintola og han dro seg innover og avsluttet fra skrått hold - utenfor.

Drøye ti minutter senere burde Søderlund gitt trønderne ledelsen. Meling fant Anders Konradsen og hans skudd gikk via en motspiller og mot Søderlund ved bakre stolpe. Spissen avsluttet fra rundt tre meters hold, men satte den på uforståelig vis over.

SCORET: Mike Jensen. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Så var det Akintolas tur ved den samme bakre stolpen. Adegbenro slo inn og fant Akintola, men hadde satte ballen utenfor fra god posisjon. TV-reprisen viste at Rosenborg trolig også ble snytt for en straffe i denne situasjonen.

Straffe og protester



Rett før pause skulle det imidlertid bli straffe. Aliou Coly gikk hardt inn mot Adegbenro inne i boksen og selv om KBK-spilleren nok var først på ballen, kunne det se ut som farefullt spill i det han dundret inn i leggen på Rosenborg-kanten.

Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad og hans kollegaer protesterte i vilden sky, men dommer Trond Ivar Døvle sto på sitt. Både Coly og Ulvestad ble belønnet med gult kort av pipeblåseren, før Mike Jensen gjorde seg klar ved krittet.

McDermott var på straffen fra dansken, men den snek seg i mål og dermed ledet hjemmelaget med 1-0 da det var pause i Trondheim. På vei inn i garderoben fortsatte diskusjonene om straffen og det var antydning til håndgemeng mellom enkelte.

Frisk Adegbenro



Etter pause handlet det meste om hjemmelaget og Rosenborg fikk flere gode sjanser til å øke ledelsen. Adegbenro og Akintola var begge meget friske for vertene.

Publikum trodde nok at Adegbenro hadde satt inn RBK-mål nummer to etter 62 minutter da en avslutning ga bevegelse i nettet, men avslutningen gikk like utenfor.

Til tross for store sjanser ble det ikke flere mål lørdag kveld, selv om Torgil Gjertsen helt på tampen var nær ved å gi gjestene en utligning.

Det betyr at Rosenborg nå er oppe i 18 poeng fra 13 kamper så langt i Eliteserien og lagte ligger på en foreløpig sjuendeplass, ti poen gbak Molde som topper.

Kristiansund blir stående med sine 18 poeng.