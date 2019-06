Omdiskutert Vålerenga-mål mot Sarpsborg 08

Osloklubben hadde ikke scoret siden 16.mai da Bård Finne fikk hull på byllen.

VÅLERENGA - SARPSBORG 08 1-1:

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Vålerenga var ute etter å pynte på hjemmestatistikken, som fikk en solid skrape i lakken i 0-3-tapet mot Lillestrøm i forrige hjemmekamp.

Mot Sarpsborg 08 fikk de sin første scoring i Eliteserien siden 16. mai. Bortelaget kom fra en imponerende hjemmeseier mot formsterke Odd.

Det ble et jevnt oppgjør med mange tøffe dueller, på Intility Arena søndag ettermiddag.

Vålerenga åpnet kampen best, og allerede etter 2 minutter fikk publikum se kampens

første store målsjanse.

Hjemmelagets Aron Dønnum, som igjen fikk tillit fra start, tok

med seg ballen fra midtbanen og spilte fri venstrekant Chidera Ejuke.

Han avanserte inn i felte og sendte av gårde en avslutning som smalt i stolpen. Østfoldingene slapp med skrekken.

Hjemmelaget måtte klare seg uten sitt faste stopperpar. Johan Lædre Bjørdal var

suspendert og Jonatan Tollås Nation slet med en skade.

Ivan Näsberg, som har imponert på venstreback, ble trukket inn som midtstopper, sammen med Markus Nakkim, som fikk en tøff kamp i 0-3-tapet for Rosenborg i forrige runde.

Nytt målpoeng for Strand Larsen

Etter 18 minutter var det klart for kampens første scoring. Stortalentet Jørgen Strand

Larsen ble spilt fri på høyresiden av Lars -Jørgen Salvesen, etter markeringssvikt i

midtforsvaret.

Strand Larsen slo et godt og lavt innlegg foran mål, som fant Salvesen. Han satte ballen enkelt i mål fra fem meter.

Vålerenga fulgte deretter opp med en stor

mulighet for utligning. Chidera Ejuke avanserte på venstrekanten og inn i feltet.

Avslutningen fra spiss vinkel gikk ut til hjørnespark.

Nå åpnet kampen seg enda mer og bortelagets Kristoffer Knudsen Larsen fikk en stor

mulighet til å øke ledelsen, men skuddet fra 14 meter gikk utenfor.

Kampen bølget frem og tilbake uten de store sjansene før Vålerengas utligning kom

etter 32 minutter.

TRENERDUELLEN: Ronny Deila hilser på Geir Bakke før kampstart. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Hjemmelaget spilte seg flott ut av egen banehalvdel med gode

pasningskombinasjoner, før ballen havnet hos Sam Adekugbe etter et innkast.

Et godt innlegg fant Matthias Vilhjalmsson sitt hode. Headingen fra fem meter ble mesterlig reddet av Sarpsborg 08s keeper Aleksandr Vaisutin, som måtte gi retur.

Keeperen kastet seg over ballen igjen i kamp med hjemmelagets Aron Dønnum, men fikk ikke avverget situasjonen og Bård Finne banket inn 1-1. Bergenserens første scoring siden hjemmekampen mot Tromsø 14. april.

Sarpsborg-spillerne og trener Geir Bakke protesterte høylytt og mente at keeperen

hadde en hånd på ballen da den ble sparket bort fra han.

Et minutt før pause fikk Sarpsborg 08 en god mulighet på frispark fra 20 meter.

SERVERTE: Herolind Shala kunne notert seg for målgivende pasning dersom Sam Adekugbe hadde satt ballen i mål alene med Aleksandr Vasyutin. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Kristoffer Knudsen Larsens skuddet smalt i kryssstangen og gikk utenfor.

Sarpsborgs angrepspar Jørgen Strand Larsen og Lars-Jørgen Salvesen kombinerte godt i første omgang og var vanskelig og hanskes med for Vålerengas nye stopperpar.

Den høyreiste spissduoen var stadig i tøffe dueller og munnhuggeri med Oslo-klubbens forsvarsrekke.

- Fikk kampen i vårt spor

Sarpsborg 08s trener Geir Bakke var fornøyd med deres spill i første omgang.

- Vi er veldig fornøyd med at vi tar ledelsen og så ser vi hva som skjer når vi

slipper til Vålerenga. Med de x-faktorene de har, så smeller det fort. Vi har fått

kampen litt dit vi ønsker med en del spill på deres halvdel, sa Sarpsborg 08s

trener Geir Bakke til Eurosport i pausen.

Andre omgang ble innledet med et par halvsjanser til hvert av lagene før Sam

Adekugbe fikk en stor mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen. Venstrebacken

stormet fremover på et dypt og fikk en god langpasning fra Herolind Shala. Alene mot

Sarpsborgs keeper satt kanadieren ballen over.

De neste 20 minuttene fortsatte med to lag som stod godt til hverandre, men de store

sjansene uteble.

Bortelagets Kristoffer Knudsen Larsen forsøkte seg fra 22 meter, men

skuddet ble for løst for Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey. Sarpsborg 08 fikk en

ny god mulighet på frispark på tuppen av sekstenmeteren, men skuddforsøket fra Lars-Jørgen Salvesen gikk én meter over mål.

