Omoijuanfo scoret og ble utvist mot Stabæk

Ohi Omoijuanfo kom i begivenhetenes sentrum på sin gamle hjemmebane da Molde økte serieledelsen i Eliteserien.

STABÆK - MOLDE 1-2:

Spissen, som kom fra Stabæk før denne sesongen, scoret etter 69 minutter, men 11 minutter senere kom han i sentrum med negativt fortegn.

I et forsøk på å stoppe en kontring fikk han gult kort, og i frustrasjon sparket han bort ballen. Det gjorde at dommer Trond Ivar Døvle ga ham to gule kort i én og samme situasjon, og dermed viste ham av banen.

- Merkelig, og fryktelig klønete, sa Max-kommentator Tor Ole Skullerud etter utvisningen.

Selv har Omoijuanfo dette å si om utvisningen.

- Jeg synes det er litt strengt å gi gult på første. Jeg drar han ned, men det er langt fra mål og jeg prøver å ta ballen og føler ikke jeg har holder han så mye. Så får jeg gult, og så sparker ballen i frustrasjon og det er dumt av meg. Det er selvfølgelig dumt, sier hovedpersonen selv til Max etter kampslutt.

Situasjonen satte fyr på kampen, og kun minutter etter kastet Stabæks Oliver Edvardsen seg inn i en takling ute ved Molde-benken.

Edvardsen fikk se det gule kortet, mens én i Moldes støtteapparat ble sendt på tribunen for sine reaksjoner.

Før utvisningen hadde Molde tatt ledelsen ved Hestad og nevnte Omoijuanfo. Stabæk reduserte mot slutten og satte inn et stormløp, men gjestene dro i land 2-1-seieren, og topper med det Eliteserien med fem poengs margin.

KOK: Trond Strande i Moldes støtteapparat ble sendt på tribunen mot slutten av kampen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Utnyttet Ranheim-poeng

Serietoer Bodø/Glimt avga poeng etter 1-1 borte mot Ranheim søndag, og Molde benyttet muligheten til å få en liten luke på toppen av tabellen mandag.

Scoringer fra Eirik Hestad og Ohi Omoijuanjo sørget for Molde-seier på Nadderud mot et Stabæk-lag som var frempå ved flere anledninger.

Gjestene var imidlertid kliniske etter hvilen, og Hestad ga laget ledelsen etter 53 minutter.

Leke James viste muskler i duellen mot Stabæk-back Hernandez, og spilte inn foran mål. På bakre stolpe lurte Hestad, som bredsidet inn 1-0-scoringen.

Luc Kassi var nær å utligne like etter da han trykket til på hel volley, men ballen gikk like utenfor. Omijuanfo hadde imidlertid stilt inn finsiktet i motsatt ende, og den tidligere Stabæk-spilleren var frempå etter 69 minutter.

25-åringen fikk ballen servert på bakre stolpe av Kristoffer Haugen og satte inn sitt 12. seriemål.

Rødt kort

80 minutter før slutt måtte imidlertid spissen rusle i garderoben etter en fryktelig unødvendig reaksjon som gjorde at han først fikk gult kort for forseelsen, og deretter et nytt kort for sin reaksjon.

Vertene skapte spenning i kampen da Ola Brynhildsen reduserte på overtid. Unggutten fikk ballen av Emil Bohinen og dunket ballen i mål bak Alex Craninx.

Hjemmelaget presset på for en utligning og fikk også ballen i mål etter 93 minutter, men Brynhildsen ble korrekt avvinket for offside.

Fem minutter på overtid fikk Kosuke Kinoshita en gyllen mulighet til å redde ett poeng, men japanerens avslutningen smalt i stolpen.

Det betyr at Stabæk blir liggende på 11.-plass med 24 poeng.