Omsider hjemmekamp for Svensson og Midtsjø

Søndag får AZ Alkmaar, med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø, spille sin første ordentlige hjemmekamp på fire måneder i toppoppgjøret mot serieleder Ajax.

Den nederlandske klubben har spilt 11 «hjemmekamper» i Den Haag og en i Enschede etter at deler av taket på hjemmebanen raste sammen i sommer. Takkonstruksjonen ga etter i en storm, og siden er det jobbet med å utbedre skadene og forsterke konstruksjonen.

Tirsdag meldte AZ på sitt nettsted at stadion er inspisert av lokale myndigheter og uavhengige eksperter og erklært trygg.

Tross mangelen på virkelige hjemmekamper har AZ Alkmaar gjort det strålende i høstsesongen. Med 12 seirer, to uavgjorte og bare to tap er laget på 2.-plass bare to poeng bak Ajax før Amsterdam-laget kommer på besøk søndag. Kampen vil bli spilt for fulle tribuner.

I europaligaen er AZ Alkmaar allerede klar for cupspillet, og laget går videre som gruppevinner dersom det blir borteseier mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United torsdag.

