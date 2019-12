Omstridt straffe startet Starts snuoperasjon i kvalikdramaet mot Lillestrøm

Lillestrøm er enda et steg nærmere sitt første nedrykk på over 50 år.

START - LILLESTRØM 2-1:

Et omdiskutert straffespark var begynnelsen på Starts vending mot Lillestrøm da klubbene møttes til første kvalikoppgjør om retten til spill i Eliteserien neste år.

Kristiansand-klubben har med seg fordelen etter de første 90 minuttene etter å ha vunnet 2-1 i en thriller av en fotballlkamp.

Dermed endte heller ikke Tom Nordlies første kamp etter LSK-ansettelsen med seier for kanarifuglene. Klubben har nå spilt tolv strake kamper uten å vinne.

I 54. spilleminutt av den særdeles viktige kampen skulle dommer Trygve Kjensli havne i sentrum av begivenhetene da han dømte straffe til hjemmelaget.

Et innlegg ble slått inn fra Starts venstreside og flere spillere gikk i bakken inne i LSK-feltet. Kjensli blåste i fløyta og pekte resolutt mot straffemerket. På TV-reprisene så det ut til at Start-spiss Martin Ramsland falt lett da han kom i kontakt med armene til LSK-midtstopper Tobias Salquist.

- Salquist har en halv arm rundt Ramsland. Men jeg synes det er feil dømt av dommer Kjensli, kommenterte Max-ekspert Bengt Eriksen.

- For meg ser det ut som overspill av Ramsland, tilføyde han noe seinere.

Tomålshelt



Aron Sigurdarson var uansett sikker som banken fra straffemerket på Sør Arena og plasserte inn 1-1. Samme mann lurte inn sørlendingenes 2-1-scoring etter å ha lurt både Simen Rafn og Marko Maric med en avslutning i nærmeste hjørne.

Samme Maric måtte hente fram en meget viktig redning da Eman Markovic kom til en farlig avslutning fem minutter seinere. Sigurdarson misset seinere på en gigantsjanse til å sette inn sitt tredje mål da han svakt forsøkte å lobbe over LSK-målvakta.

Fredrik Krogstad kom nærmest en utligning for Lillestrøm i sluttminuttene, men forsøket fra midtbanespilleren smalt bare i den nærmeste stolpen før returen ble blokkert.

Alt dette skjedde etter en førsteomgang der Start begynte med å sette Lillestrøm under press, men uten å produsere det store målsjansene.

Etter rundt 25 minutters spill ble det mer høylytt både ute på banen og på tribunene blant dem med hjerte i Start. Hjemmelaget ropte på tilbakespill da ballen gikk fra foten til Tobias Salquist i løpsduell med Ramsland, og deretter inn i klypene til

- Det går an å kalle det der et tilbakespill. Men på en annen side så får Salquist et lite puff i ryggen også før ballen treffer venstrebeinet hans, påpekte ekspertkommentator Eriksen.

Like etterpå var det LSK som skulle få det særdeles viktige gjennombruddet som førte til scoring. Spydspiss Thomas Lehne Olsen fant en av trener Nordlies nye vinger i 4-3-3-systemet, Daniel Gustafsson, med en stikkpasning i bakrom.

Svensken sprintet inn fra høyreflanken med Start-backen Henrik Robstad litt på etterskudd. Deretter rundet Gustafsson keeper Jonas Deumeland, plasserte ballen forbi Robstads blokkeringsforsøk og presist tilbake mot det lengste hjørnet.

0-1 satt i nettet på Sør Arena mot spillets gang. Men måten Lillestrøm vant ballen på og angrep direkte i bakrom var nok helt etter trener Nordlies lærebok. Dessverre for gjestene skulle det ikke fortsette sånn.

Vinn eller forsvinn



I pausen uttalte LSK-treneren til Max at laget for ofte ble liggende med kantspillerne Gustafsson og Kristoffer Ødemarksbakken for høyt i banen. Nordlie etterlyste litt mer kynisme, men bemerket samtidig at gjestene fra Romerike fikk nok av rom å kontre i.

Det skulle ikke gå lang tid før vertene var à jour etter hvilen. Straffesparket som Sigurdarson sendte inn er allerede nevnt.

Med 2-1 i Kristiansand må LSK kort og godt vinne på Åråsen førstkommende onsdag. Lillestrøm har med seg et viktig bortemål og kan klare seg med 1-0.

På hjemmebane må Nordlies menn uansett sørge for den første seieren siden august dersom de skal forlenge tilværelsen i Eliteserien med enda et år.

Romerikingene har ikke rykket ned et nivå i seriesystemet siden 1966, og har spilt i Norges øverste divisjon siden 1976, lengst av samtlige klubber.