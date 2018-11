Omstridte Mutko tilbake i russisk fotballs ledelse

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko, som ble utestengt fra OL på livstid etter dopingskandalen i Sotsji-OL, er igjen tilbake i fotballforbundets ledelse.

Mutko var Russlands fotballpresident, men gikk med på midlertidig å trekke seg fra vervet i oppkjøringen til VM-sluttspillet på hjemmebane, som følge av oppstyret rundt dopingskandalen og utelukkelsen. Han trakk seg også som leder for organisasjonskomiteen. FIFA ønsket avgjørelsen velkommen.

Russlands fotballforbund bekrefter nå at Mutko deltok på et styremøte onsdag der man ble enig om å støtte Infantino når han stiller til gjenvalg. På spørsmål fra AP ville ikke forbundets talsperson bekrefte om det betyr at Mutko igjen leder forbundet.

Formelt sett er han fortsatt president.

Mutko var Russlands idrettsminister i årene 2008 til 2016, en periode da landet ifølge WADA- og IOC-granskinger drev med omfattende organisert dopingjuks.

Han ble høsten 2014 forfremmet til visestatsminister.

(©NTB)

