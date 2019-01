Onsdagens Premier League-rykter

Det nærmer seg deadline day med stormskritt.

Dagen før dagen fant vi følgende overgangssnadder i de utenlandske avisene:

Benficas stortalent Mesaque Dju skal være på vei til West Ham på free transfer, melder Sky Sports. 19-åringen er sett på som en svært lovende ving.

Liverpool kobles ifølge BBC til Trabzonspors midtbanespiller Abdulkadir Omur. 19-åringen skal være ønsket av klubber over hele Europa.

Manchester United har lenge blitt koblet til Leeds' gjennombruddsmann Jack Clarke, men nå sier 18-åringens agent Ian Harte at vingen blir værende på Elland Road, melder Teamtalk.

The Telegraph hevder Leicester og Monaco er enige om en byttehandel når det gjelder Youri Tielemans og Adrien Silva. I første omgang skal det dreie seg om låneavtaler, og Youri Tielemans blir derfor trolig et nytt tilskudd til Premier League i løpet av kort tid.

Antonio Barreca skal samtidig være klar for Newcastle, hevder Sky Italia. Venstrebacken kommer også fra Monaco.

Den amerikanske avisen Atlanta Journal skriver at Newcastle er enige med Atlanta United om en overgang for den paraguayanske stjernespilleren Miguel Almirón. Videre skriver de at Almirón skal tirsdag ha fløyet til Newcastle for å gå igjennom den medisinske undersøkelsen.

Nå melder Sky Sports at Evertons Idrissa Gueye, som lenge har vært koblet til PSG, skal være ønsket også av Arsenal og Manchester City.

Det rappoteres fra den franske journalisten Clement Carpentier i den franske avisen 20 Minutes at Bordeaux forsøker å signere Markus Henriksen fra Hull. Det skal uansett vise seg å være vanskelig å sikre seg nordmannen da Hull skal ha gjort det klart at han er en viktig brikke i deres kamp om retur til Premier League.

Sky Sports melder at Real Betis skal ha forhørt seg om Tottenhams Vincent Janssen. Spurs ønsker angivelig rundt 15 millioner pund for spissfloppen, som ønsker seg vekk fra klubben. Om spanjolene er villig til å betale det londonklubben krever, men dette kan være en mulighet for Tottenham til å bli kvitt nederlenderen.

The Sun hevder at Arsenal vil gjøre et forsøk på å hente Kevin Malcuit fra Napoli før vinduet stenger. Backen skal være en erstatter for Hector Bellerin, som er ute med skade.

