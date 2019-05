Onsdagens Premier League-rykter

Endelig løsning til Eden Hazard-sagaen?

Skal vi tro The Sun, så nærmer overgangssagaen rundt Eden Hazard seg en konklusjon. Den britiske tabloidavisen skriver nemlig at Chelsea og Real Madrid er enige om en overgangssum på totalt 115 millioner pund (rundt 1.3 milliarder kroner) for den belgiske stjerneangriperen.

Den italienske avisen Gazzetta dello Sport hevder å vite at Romelu Lukaku har sagt seg villig til å gå ned i lønn for å forlate Manchester United, og signere for Inter. Det er ventet at Antonio Conte blir bekreftet som ny Inter-sjef innen kort tid, og den belgiske angriperen skal stå øverst på hans ønskeliste.

BBC skriver at Tottenham har lagt inn et bud på Real Betis' midtbanestjerne Giovani Lo Celso. Budet fra Mauricio Pochettinos klubb skal lyde på 60 millioner euro (rundt 585 millioner kroner), ifølge den britiske riksskrinkasteren.

Nord i London er også Arsenal klare for å forsterke seg inn mot neste sesong. Bild skriver at Mario Götze er usikker på om han ønsker å signere en ny avtale med Borussia Dortmund, og Arsenal skal være interesserte i å hente den tyske VM-vinneren.

Unai Emery skal også være interessert i en gjenforening med Thomas Meunier, som han trente i Paris Saint-Germain. Belgieren skal være tilgjengelig for en overgang, skriver France Football, men Arsenal kan fort vente seg kamp fra Manchester United om hans signatur.

Det har tidligere blitt hevdet i engelsk presse at Manchester United ønsker å signere Declan Rice, men til The Telegraph forteller den engelske landslagsspilleren at han ser for seg å spille i West Ham i tiden fremover.

Harry Wilson har imponert på lån i Derby denne sesongen, og skal ifølge The Mirror ha bestemt seg for at han nå ønsker å forlate Liverpool på permanent basis. Crystal Palace, Newcastle, Southampton og Brighton nevnes alle som mulige destinasjoner, selv om Wilson selv skal være åpen for en overgang til spansk fotball.

Newcastle skal ønske å forsterke seg på keeperplass, og ifølge den portugisiske avisen O Jogo har de vist interesse for Benfica-keeper Odysseas Vlachodimos. 25-åringen fra Hellas skal være tilgjengelig for rundt 20 millioner euro (rundt 195 millioner kroner), skriver avisen.

The Sun skriver at West Ham er i ferd med å selge sin sveitsiske midtbanemann Edimilson Fernandes til Mainz. Klubbene skal være enige om en overgangssum på åtte millioner pund (rundt 88 millioner kroner), skriver avisen.

Aston Villa ble det siste laget til å formelt være klare for Premier League-sesongen 2019/2020, og Birmingham-laget ligger ikke på latsiden. Daily Mail skriver nemlig at de nå ønsker å sikre seg angriperen Joe Lolley fra Nottingham Forest.