Onsdagens Premier League-rykter

Liverpool-profil nærmer seg ny avtale med Champions League-vinnerne.

Manchester United kobles igjen med Barcelona-spilleren Ivan Rakitic. Ifølge spanske Sport skal United ha tatt kontakt med katalanerne angående en overgang for 31-åringen.

Både Leicesters Harry Maguire og Crystal Palaces Aaron Wan-Bissaka kobles også med United, men det kan bli to dyre herremenn. Ifølge London Evening Standard vil duoen koste rundt 130 millioner pund.

Skulle de bli vanskelig å slå kloa i Wan-Bissaka, så skal Norwich-backen Max Aarons være back up-planen til Ole Gunnar Solskjær og United, hevder Sky Sports.

Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain skal være nær en ny kontrakt med Merseyside-klubben. De røde ønsker å forlenge avtalen fram til 2023, melder Daily Mail.

Matthijs De Ligt har blitt koblet til de fleste storklubber den siste tiden. Barcelona og PSG regnes som de to klubbene som er nærmest 19-åringens signatur, men spilleren selv uttaler ifølge Mundo Deportivo at han ikke helt vet hvor framtiden ligger og at han skal benytte ferien på å ta en avgjørelse.

Spanske Sport hevder at De Ligt har fått beskjed om å gå til en klubb der han får mye spilletid, som Manchester United, av rådgiverne sine. De samme folka mener at han kan få drømmeovergangen til Barcelona på et senere tidspunkt i karrieren.

Chelsea skal ha åpnet samtaler med Derby om å hente inn Frank Lampard som ny manager i klubben, skriver Daily Mail.

Chelsea har et håp om å ha en erstatter klar for Maurizio Sarri innen italieneren offentliggjør at han reiser hjem og tar over Juventus, melder The Mirror.

Real Madrid kommer til å gjøre alt i sin makt for å sikre seg Paul Pogba fra Manchester United, fordi manager Zinedine Zidane ønsker seg landsmannen, hevder Marca.

West Ham skal ha blinket seg ut Villarreal-spilleren Pablo Fornals som et mål i sommerens overgangsvindu. Det etter at interessen for Celta Vigos Stanislav Lobotka skal ha kjølnet, skriver The Guardian.

Manchester United kobles med Ajax-keeper André Onana som et alternativ hvis David De Gea skulle forsvinne fra Old Trafford, ifølge The Independent.

Benfica-talentet Joao Felix, som har blitt koblet med en rekke klubber i Premier League, skal være åpen for en overgang til Atletico Madrid i Spania, ifølge AS.

Matteo Darmian skal være på vei bort fra Manchester United. Valencia og to andre ukjente klubber skal alle snuse på den italienske backen, skriver ESPN.