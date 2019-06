Onsdagens Premier League-rykter

Manchester City-stjerne snakker om å forlate klubben.

David Silva (33) har vært en av de viktigste bidragsyterne for Manchester City det siste tiåret, men nå avslører spanjolen at han snart tenker å forlate den regjerende seriemesteren. Til Daily Mail forklarer Silva at den neste sesongen blir hans siste for City. Da har han vært ti år i klubben. Han går imidlertid langt i å antyde at vil fortsette å spille fotball, men er foreløpig usikker på hvor han kommer til å avslutte karrieren.

Nettavisen skrev sent tirsdag kveld om Tottenham som ser ut til å sikre seg Lyons midtbanestjerne Tanguy Ndombele. En rekke engelske aviser har i dag saker om den ventede overgangen som ser ut til å koste Tottenham et sted mellom 60 og 65 millioner pund. Sky Sports er blant dem som hevder at Spurs er enige med både Ligue 1-klubben og spilleren selv om en overgang. Det er ventet at Ndombele vil reise til London i løpet av de neste dagene for å gjennomføre den medisinske sjekken.

Franskmannen er imidlertid ikke den eneste spilleren som ser ut til å nærme seg Tottenham. London-klubben ryktes nemlig også å være nær en overgangsavtale med Leeds for det 18 år gamle talentet Jack Clarke, melder Sky Sports. Det er ventet at den lovende vingen i utgangspunktet vil koste Spurs 8,5 millioner pund, men at avtalen vil inneholde klausuler som kan gjøre at totalsummen vil stige.

Manchester United kobles til det 15 år gamle talentet Mathis Rayan Cherki som for øyeblikket spillet for Lyon, skriver The Telegraph. Unggutten går for å være en av de mest spennende spillerne i verden og klubber som Real Madrid, Juventus, Barcelona og Bayern München følger nøye med på den lovende angriperen.

Liverpools reservekeeper Simon Mignolet skal være ønsket av Crystal Palace, skriver London Evening Standard. Avisen skriver at Crystal Palace står klare til å tilby Merseyside-klubben 8 millioner pund for 31-åringen.

Men ifølge ESPN har Liverpool ikke noe ønske om å kvitte seg med Mignolet. Den belgiske målvakten har blitt reserve for brasilianske Alisson, men klubbledelsen skal likevel være svært godt fornøyd med Mignolet og håper at han vil forlenge sin avtale som går ut om to år.

Javier Hernandez gjorde det nylig klart at både han og West Ham ønsker at han skal forlate London-klubben i sommer. London Evening Standard skriver at West Ham ønsker å erstatte meksikaneren med Celta Vigo-spiss Maxi Gomez.

ABC de Sevilla skriver at Manchester United skal være interessert i å signere den franske angrepsfotball Wissam Ben Yedder. 28-åringen har en utkjøpsklausul på 35,8 millioner pund. Kun fem spillere scoret flere mål enn Ben Yedder i La Liga forrige sesong. Franskmannen noterte seg for 18 scoringer for laget som ble nummer 6.

Både Aston Villa, Celtic og Leicester skal ha kjempet om signaturen til den lovende Luton-forsvareren James Justin. Nå hevder The Mirror at det er Leicester som har vunnet kampen om 21-åringen. Spilleren kommer trolig til å koste Leicester nærmere 8 millioner pund.

Arsenal forsøker å sikre seg forsvarsspilleren William Saliba fra Saint-Etienne, men nå prøver Tottenham å kapre overgangen, skriver The Mirror. Arsenal skal ha fått et bud på 27 millioner pund avslått for 18-åringen og Spurs øyner nå muligheten til å snappe opp 18-åringen.