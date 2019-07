Onsdagens Premier League-rykter

Crystal Palace liker ikke måten Arsenal har gått fram på i jakten på Wilfried Zaha og ønsker ikke å selge angriperen.

Real Madrid har på ingen måte gitt opp håpet om å hente Paul Pogba til den spanske hovedstaden før overgangsvinduet stenger. Ifølge Daily Mail vurderer spanjolene å tilby Gareth Bale til Manchester United som en del av handelen.

Sky Sports meldte tirsdag at Leicester hadde avslått Mancester Uniteds bud på Harry Maguire. United la 70 millioner pund på bordet, men i dag skriver The Telegraph at de røde djevlene trolig må ut med 90 millioner pund for at Leicester skal godta budet. Det vil i så fall gjøre Maguire til tidenes dyreste forsvarsspiller.

United har også lagt inn et bud på Dinamo Zagrebs Dani Olmo, hevder Daily Mail. 21-åringen vant nylig U21-EM med Spania.

Crystal Palace er helt klare på at de ikke ønsker å selge Wilfried Zaha til Arsenal og mener London-klubben har oppført seg ufint i jakten på 26-åringen, skriver The Mirror. Arsenal skal ha fått et bud på 40 millioner pund blankt avvist.

Ifølge franske L'Equipe kommer Bournemouths nederlanske midtstopper Nathan Ake trolig til å signere for Mancester City i sommer. City er på stopperjakt etter at Vincent Kompany forlot klubben og har også blitt koblet til Harry Maguire.

Daily Express og Daily Mirror hevder begge at Alexandre Lacazette kan komme til å forlate Arsenal i sommer. Ifølge sistnevnte avis vurderer Atletico Madrid å hente franskmannen som erstatter for Antoine Griezmann, som etter alt å dømme ender opp i Barcelona.

En annen franskmann som kan komme til å forlate Arsenal er Laurent Koscielny. L'Equipe evder nemlig at midtstopperen er ønsket av Bordeaux.

Barcelona skal være villig til å lytte til bud på midtstopper Samuel Umtiti i sommer, skriver spanske Sport. Den franske landslagsspilleren kobles blant annet til Manchester United.

Mancester United håper å kunne utnytte usikkereten i Newcastle etter at Rafa Benitez forlot jobben som manager forrige uke, ved å legge inn et bud på midtbanespilleren Sean Longstaff denne uken, skriver The Chronicle.

Chelsea er ifølge The Telegraph enig med Ruben Loftus-Cheek om en ny langtidskontrakt, skriver The Telegraph.