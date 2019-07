Onsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds Victor Lindelöf skal være aktuell for en overgang til Barcelona.

Barcelona har ifølge Mundo Deportivo rettet sin oppmerksomhet mot Manchester Uniteds Victor Lindelöf etter at Matthijs De Ligt ser ut til å være bestemt på å slutte seg til Juventus.

Fabian Delph kan komme til å forlate Manchester City etter fire sesonger i lyseblått, og ifølge Sky Sports er Everton blant klubbene som vurderer å sikre seg den 29 år gamle engelskmannen.

Paul Pogba er også denne sommeren et hett navn på overgangsmarkedet. Ifølge spanske Marca må Real Madrid ut med 162 millioner pund dersom de vil kjøpe ham fri fra Manchester United.

Newcastle United er på utkikk etter en ny manager etter at Rafa Benitez reiste til Kina, og skal man tro The Chronicle, er Sheffield Wednesday-manager Steve Bruce en het kandidat. Avisen hevder at den tidligere Manchester United-stopperen er villig til å forlate Sheffield for å bli Newcastle-manager.

Bruce er imidlertid ikke den eneste som kobles til jobben som Newcastle-manager. The Sun hevder Rafa Benitez har frarådet både Patrick Vieira og Mikel Arteta fra å ta jobben han selv forlot.

Romelu Lukaku ønsker seg en overgang til italienske Inter, hevder både italienske og engelske medier. The Sun skriver imidlertid onsdag at Ole Gunnar Solskjær håper at belgieren blir værende i Manchester United.

Arsenal har blitt tilbudt muligheten til å signere Mariano Diaz fra Real Madrid for 18 millioner pund, skriver Daily Star.

Mesut Özil har flere ganger tidligere i løpet av de siste overgangsvinduene blitt koblet til en overgang bort fra Arsenal. Nå hevder Sky Sports at tyrkiske Fenerbahce vil hente tyskeren på lån.

Mario Lemina forlot Juventus til fordel for Southampton da han ikke slo gjennom i Serie A-klubben. Flere engelske medier, inkludert Sky Sports, påstår nå at 25-åringen er aktuell for Manchester United.

West Ham, Chelsea og Everton skal være interessert i angrepsspilleren Callum Wilson. Bournemouth har på grunn av interessen fra flere klubber tilbudt 27-åringen en ny og forbedret femårskontrakt, skriver The Sun.