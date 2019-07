Onsdagens Premier League-rykter

Tottenhams danske stjerne er aktuell for ny klubb.

Christian Eriksen kunngjorde tidligere denne sommeren at han ville se seg om etter nye utfordringer etter nok en god sesong for Tottenham. Nå skal Atletico Madrid ha kastet sine øyne på dansken i jakten på en playmaker, det skriver Evening Standard.

Tottenham kan også miste venstreback Danny Rose. Han reiser ihvertfall ikke med laget til pre-season turné i Singapore, det melder The Telegraph.

LES MER: Vi følger overgangsvinduet LIVE hele sommeren.

London-rival Arsenal skal være nære på å signere Dani Ceballos fra Real Madrid, det skriver spanske Mundo Deportivo.

Ifølge The Mirror skal Manchester United nå ha kommet med et bud til Sporting Lisboa på Bruno Fernandes.

Liverpool er en av klubbene som har vært nevnt i sammenheng med Junior Firpo. Nå skal Barcelona være svært interesserte i å signere den spanske backen som spiller i Real Betis, ifølge Marca.

Navnet til William Saliba har gått igjen denne sommeren og det ser enda ikke ut til å være over. Spilleren selv skal ønske en avtale med Arsenal, men klubben hans, St-Etienne skal foretrekke Tottenhams tilbud, det melder The Sun.

Liverpool er tynt besatt på keeperplass i oppkjøringen. Derfor har de tatt med 35 år gamle Andy Lonergan til USA som ekstra påfyll i troppen, det skriver Daily Mail.

Det er godt kjent at Arsenal skal ønske å forsterke med Wilfred Zaha. Nå skal Palace-manager Roy Hodgson ha uttalt at budene så langt ikke er i nærheten av det nivået de forventer for spilleren, det skriver Sky Sports.

En lignende uttalelse har Leicester-sjef Brendan Rogers kommet med. Han bekrefter at det er interesse for Harry Maguire, men sier at det enn så lenge ikke har kommet noen bud som er gode nok. Klubbene det spekuleres i er fremdeles Manchester United og Manchester City, ifølge Sky Sports.

Det ser ut til at Juventus har vunnet kampen om Matthijs de Ligt. Nederlenderen landet i Torino med et privatfly sent tirsdag kveld og er ventet å blir presentert iløpet av kort tid. Dermed har den italienske klubben vunnet kampen om de Ligt i konkurranse med klubber som Manchester United, Barcelona, PSG og Bayern Munchen.

Arsenal skal ha avslått en mulighet til å hente tilbake Ismael Bennacer. Spilleren forlot klubben i 2017 og har siden det vært i italienske Empoli. Ifølge The Guardian hadde Arsenal en klausul med mulighet til å signere algerieren tilbake, men denne muligheten skal klubben ikke ha ønsket. Dermed ser det ut til at Bennacer ender opp i AC Milan.

På den positive siden skal Dani Alves ønske å signere for Arsenal fremfor Tottenham. Det eneste klubben må gjøre er å innfri lønnskravene til brasilianeren på 200 000 pund i uka, det skriver The Sun.

Ifølge italienske Tuttomercatoweb skal AC Milan vurdere Eric Bailly som en mulig ny stopper. Manchester United-stopperen kan være et alternativ om Milano-klubben ikke får tak i Dejan Lovren skriver avisen.

West Ham skal være i sluttfasen og enig med Eintracht Frankfurt om en overgang for Sebastien Haller. Franskmannen dro til London for en medisinsk undersøkelse tirsdag, men overgangen er fremdeles ikke bekreftet fra offisielt hold, det skriver TalkSport.