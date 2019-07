Onsdagens Premier League-rykter

Wilfried Zaha ønsker seg bort, men Crystal Palace krever store summer for juvelen sin.

Ed Woodward er ikke med Manchester United på deres sesongoppkjøring i Asia. United-direktøren blir værende i England for å gjennomføre spilleroverganger.

Harry Maguire er stadig hovedprioriteten, men Newcastle forventer også at det vil tikke inn et forbedret bud på Sean Longstaff, skriver London Evening Standard.

Bruno Fernandes skal også være ønsket på Old Trafford, og senest tirsdag uttalte den scoringslystne midtbanespilleren at han ønsker å spille i Premier League, melder The Mirror.

Om det blir på Old Trafford, avhenger av at klubbene blir enige om pris. Skal vi tro Daily Star, står det nå på syv millioner pund mellom de to klubbene.

De høye herrer i Manchester United skal også gitt Internazionale klar beskjed om at de snart går tom for tid hvis de ønsker å signere Romelu Lukaku, skriver The Telegraph.

I London nærmer Tottenham seg enda en signering denne sommeren. Giovani lo Celso skal ikke være langt unna å signere for klubben, skriver The Sun.

Ikke langt unna, i samme by, funderer Unai Emery på om han skal låne ut Reiss Nelson til Hertha Berlin eller ikke. En avgjørelse om 19-åringens fremtid blir tatt i løpet av de neste to ukene, mener The Sun å vite.

Ting skjer i London. Daily Mail skriver at Crystal Palace begynner å gå lei av forhandlingene med Arsenal om Wilfried Zaha - og at en overgang for lynvingen ser stadig mer usannsynlig ut.

I mellomtiden er det grunn til å tro at Arsenal fortsetter å jobbe med å signere Celtics Kieran Tierney. Så langt skal skottene ha avslått tre bud på venstrebacken - da ingen av budene har vært i nærheten av de 25 millionene med pund de ønsker seg, skriver Daily Record.

Noe utlån blir det ikke på Liverpools Ovie Ejaria denne sesongen. Klubben skal dog være forberedt på å selge 21-åringen for godt, skriver Liverpool Echo.

Samme publikasjon skriver at Jürgen Klopp ønsker å bringe én spiller til inn portene på Anfield denne sommeren, men at treneren innrømmer at det blir et veldig annerledes overgangsvindu denne sommeren sammenlignet med forrige - da de brukte 170 millioner pund.