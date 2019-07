Onsdagens Premier League-rykter

Flere melder om vanvittig byttehandel mellom storklubbene.

Det kan være duket for en sensasjonell byttehandel mellom Manchester United og Juventus, skal vi tro flere engelske og italienske journalister. Overgangsguruen Gianluca di Marzio, samt Alfredo Pedulla i Italia og BBC og SkySports i England melder nemlig nå at klubbene diskuterer en avtale som sender Romelu Lukaku til Juventus og Paulo Dybala til United.

Manchester United går en hektisk august i møte, skal vi tro The Telegraph. De skriver nemlig at klubben fortsatt sliter med å komme til enighet med Leicester rundt en overgang for Harry Maguire. De skriver at Leicester ønsker svimlende 90 millioner pund for stopperen (rundt 957 millioner kroner).

Arsenal skal være nære en signering av den skotske backen Kieran Tierney fra Celtic, skal vi tro Daily Mail. De hevder at Arsenal nå har bestemt seg for å betale de 25 millioner pund (rundt 265 millioner kroner) som skottene ønsker.

Everton solgte nylig Idrissa Gueye til Paris Saint-Germain og skal allerede ha øremerket midtbanespilleren Jean-Philippe Gbamin som hans erstatter, skal vi tro Sky Germany. De skriver at Everton har fått et bud på 23 millioner pund (rundt 244 millioner kroner) avvist, og at Mainz ønsker å sikre seg 27.5 millioner pund (rundt 292 millioner kroner) for spilleren.

Tidligere uttalte Bayern München-trener Niko Kovac at han «var sikker» på at hans klubb ville sikre seg Leroy Sané fra Manchester City denne sommeren. Den kommentaren skal ikke ha falt i god jord hos Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge, skal vi tro den tyske avisen Bild.

Ifølge italienske Sky så er Barcelona og Zenit St. Petersburg veldig nære en enighet for den brasilianske angriperen Malcom. Det vil i så fall bety at klubber som Arsenal og Tottenham, som tidligere har blitt koblet med 22-åringen, går glipp av en potensiell signering.

SkySports skriver at Crystal Palace har lagt inn et bud på den russiske spissen Fjodor Tsjalov. Budet på CSKA Moskva-spissen skal lyde på 14 millioner pund (rundt 150 millioner kroner), skal vi tro den britiske mediegiganten.

Den svenske høyrebacken Emil Krafth er ønsket på St. James' Park. Ifølge SkySports så har Newcastle vurdert å legge inn et bud på forsvareren, som til daglig er lagkamerat med Haitam Aleesami i Amiens i Frankrike.

Ifølge The Guardian kan Brighton være i ferd med å knuse sin egen overgangsrekord. De skal nemlig være klare til å bruke 25 millioner pund (rundt 265 millioner kroner) på å sikre Bristol City-forsvareren Adam Webster.

Matt Phillips har blitt koblet med en overgang til Aston Villa denne sommeren, men ifølge Birmingham Mail så har West Bromwich til gode å motta noen bud på kantspilleren.