Onsdagens Premier League-rykter

Det nærmer seg deadline day, mange klubber jobber med å forsterke stallen.

Liverpool-spiller Fabinho kobles til Real Madrid, men Champions League-mesterne skal være totalt uinteressert i å selge brasilianeren, melder Liverpool Echo. Rapportene kommer etter at presse i Sør-Amerika meldte at klubbene var enige om en prislapp på 60 millioner pund for midtbanespilleren.

Manchester City forventes ifølge Sky Sports å bekrefte en overgang for Joao Cancelo fra Juventus i løpet av dagen. Backen vil koste rundt 27 millioner pund pluss Danilo i bytte, skriver kanalen.

Wilfried Zaha er fortsatt Crystal Palace-spiller, men interessen fra Everton har ikke kjølnet, til tross for at de for kort tid siden skal ha fått et bud på 55 millioner pund avslått.

Crystal Palace nærmer seg en overgang for James McCarthy fra Everton, hevder Sky Sports. Prisen skal være på vettuge 8,5 millioner pund. Kan dette åpne for en Zaha-overgang, mon tro? Kanalen hevder imidlertid at Palace ønsker McCarthy uansett om Zaha blir eller ikke.

Manchester United jobber for å kvitte seg med Romelu Lukaku, men er ikke villig til å slippe ham for enhver pris. Nå melder Sky Sports at United har avslått et nytt bud fra Inter verdt 68 millioner pund.

Morgan Schneiderlin kan være på vei bort fra Everton i sommer. Sky Sports hevder tyrkiske klubber som Fenerbache og Besiktas er interessert i midtbanespilleren.

Den anerkjente journalisten Paul Joyce melder nå at Everton er i ferd med å hente Djibril Sidibe på lån fra Monaco. Medisinsk test skal gjennomføres allerede onsdag, hevder han.

DC United skal være i ferd med å innlede samtaler med Arsenal angående en overgang for Mesut Özil, melder The Mirror. Den amerikanske klubben jakter en stjerne-erstatter når Wayne Rooney drar til Derby i januar, hevder avisen.

Arsenal har fått avslått et bud verdt 55 millioner pund for RB Leipzigs 20 år gamle stopper Dayot Upamecan, melder tyske BILD. Bundesliga-klubben skal ifølge The Mirror ha gitt rødtrøyene beskjed om at de ikke ønsker å selge unggutten, som har en utkjøpsklausul på 92 millioner pund.

