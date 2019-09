Onsdagens Premier League-rykter

Tottenham-stjerne kobles til Manchester United.

Manchester United skal være interessert i Tottenham-stjernen Christian Eriksen og ifølge The Sun kan Ole Gunnar Solskjærs klubb komme til å gjøre et framstøt mot dansken i januar. Eriksen er inne i sitt siste kontraktsår med Spurs og slik sett håper United at de kan få midtbanemannen på «billigsalg». Hvis Spurs ikke selger Eriksen i januar, risikerer de at han går vederlagsfritt til sommeren.

Daily Express på sin side melder at også Inter, som i sommer hentet både Romelu Lukaku og Alexis Sanchez, også kan tenke seg Eriksen i stallen.

Tottenham har Fulham-talentet Steven Sessegnon på radaren, skal vi tro The Sun. 19-åringen er tvillingbroren til Ryan Sessegnon, en spiller Spurs sikret seg i sommer. Steven Sessegnon kan spille både back, midtstopper og på midtbanen.

Chelsea-vingen Willian skal ha gjort et godt inntrykk på tidligere manager Maurizio Sarri og italieneren er nå lysten på å hente brasilianeren til sin nye klubb, Juventus, hevder Express.

Liverpool settes i sammenheng med den tyrkiske keeperen Ugurcan Cakir, ifølge Daily Mail. Trabzonspor-spilleren skal være verdsatt til 14 millioner pund. Liverpool skal ha hatt speidere på tribunen da 23-åringen var i aksjon i en kamp mot Fenerbahçe nylig.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger, som fyller 70 år i oktober, sier at han ønsker seg tilbake i en managerjobb, melder The Sun. Det har gått rundt 16 måneder siden franskmannen takket for seg i Arsenal etter 22 års tjeneste.

Både Liverpool og Chelsea jakter Wigan-spissen Joe Gelhardt, ifølge The Mirror. Han er 17 år gammel og står bokført med tre kamper på seniornivå så langt.

Tyske Bayern München skal ha gjort et forsøk på å få inn Leroy Sané fra Manchester City i sommer, men avtalen skal ha kollapset på grunn av vingens lønnskrav, skriver Manchester Evening News.

Kieran Trippier forlot Tottenham til fordel for spanske Atletico i sommer. I et nylig intervju beskriver høyrebacken det hele som et «steg opp», ifølge Diario AS.

Chris Smalling gikk fra Manchester United til Roma på lån i sommer. Manchester Evening News hevder at stopperen kan være interessert i å bli værende i den italienske klubben videre etter at den opprinnelige låneavtalen løper ut neste sommer.

Chelsea-spissen Tammy Abraham, som har imponert innledningsvis denne sesongen, er ønsket av Nigerias landslag. 21-åringen har spilt for England, men kan likevel bytte nasjon om han ønsker det, og det er ventet at han vil gi Nigeria sitt endelige svar innen april neste år, melder The Mirror.