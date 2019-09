Onsdagens Premier League-rykter

Hevder at Manchester United finsikter Benfica-spiller.

Chelsea er i utgangspunktet utestengt fra å registrere nye spillere, men klubben har et håp om at straffen skal bli opphevet. Derfor kan klubben komme til å signere den 23 år gamle backen Youcef Atal fra Nice allerede i januar. Han er verdsatt til rundt 35 millioner pund, ifølge The Sun.

En annen back som settes i forbindelse med Chelsea onsdag, er Valencias José Gaya. Talksport hevder at de blå vil forsøke å hente spanjolen neste sommer.

Et rykte som ser ut til å bli en gjenganger denne høsten er Manchester Uniteds angivelige interesse for Benfica-spilleren Florentino Luis. Manchester City skal imidlertid også være interessert i den defensive midtbanespilleren på 21 år, skriver den portugisiske avisen A Bola.

Manchester City skal ha gjort et framstøt mot Inter-profilen Milan Skriniar i sommervinduet, men klarte aldri å lande en avtale for slovaken. Tuttosport hevder at den lyseblå Manchester-klubben kan komme til å gjøre et nytt forsøk i januarvinduet.

Henrikh Mkhitaryan ble aldri noen suksess verken i Manchester United eller Arsenal. Armeneren er nå på lån i Roma og skal ha uttalt i et nylig intervju at tiden i Premier League fikk ham til å miste kjærligheten for fotball, ifølge Manchester Evening News.

Manchester Citys Leroy Sané skal ha vært nær en overgang til Bayern München i sommer. Nå håper City at tyskeren skal signere en ny kontrakt, slik at Sané ikke forsvinner til Bayern ved neste korsvei, melder London Evening Standard.

Brasilianske Lucas Piazon har vært Chelseas eiendom i en årrekke, men fått få sjanser til å vise seg fram. Nå sier 25-åringen at han er klar til å forlate Stamford Bridge-klubben fordi han er lei av å vente på en førstelagssjanse, melder A Bola.

Tidligere Arsenal-boss Arsène Wenger sier i et intervju med beIN Sports at en av de tingene han angrer mest fra tiden med «The Gunners» er at han ikke benyttet sjansen til å signere Lionel Messi fra Barcelona.

Manchester City-profilen Kevin De Bruyne har lovet en gjenforening med Vincent Kompany i Anderlecht, men må også skuffe sin tidligere lagkompis med at det kan ta opptil sju år før dette blir realitet, ifølge Daily Mail.

- Tottenham frykter alvorlig skade for Lo Celso