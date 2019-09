Onsdagens Premier League-rykter

Hevder det er stor konkurranse for signaturen til Real Madrid-profil.

Både Liverpool og Manchester City skal være interessert i å signere spanske Isco fra Real Madrid, men det skal være lettere sagt enn gjort. Det skal være stor interesse for spilleren og The Sun skriver nå at Juventus er klare til å tilby Real Madrid 66 millioner pund for spilleren.

The Sun melder også at Manchester United er klare til å legge inn bud på Bournemouth-angriper Callum Wilson som har imponert for «The Cherries». Wilson scoret 14 mål i Premier League forrige sesong. Avisen spekulerer i at United må ut med 30-40 millioner pund for å sikre seg 27-åringen.

Arsenal-spiller Henrikh Mkhitarjan er på lån hos Roma denne sesongen. Til tross for at han kun har vært i klubben i kort tid, skal han ha imponert sine nye lagkamerater. Roma-spiss Eden Dzeko sier ifølge Sky Sports at han håper den armenske midtbanespilleren blir værende i Roma i lang tid.

Tottenham-keeper og kaptein Hugo Lloris skal ha fortalt France Football at det er lite sannsynlig at han avslutter karrieren sin i Spurs. 32-åringen skal nemlig være interessert i å prøve seg i amerikanske MLS før han legger keeperhanskene på hyllen.

Liverpool blir koblet til Napolis midtbanestjerne Fabian Ruiz, men interessen er stor for den spanske landslagsspilleren, skriver Daily Mail. Allerede i sommer skal Real Madrid har forsøkt å signere 23-åringen for 40 millioner pund, men fikk da nei av Napoli som ønsker å beholde spilleren. Italienerne må imidlertid trolig vente seg flere bud i fremtiden for spilleren. Også Barcelona skal være interessert i midtbanespilleren, skriver Daily Mail.

Al Gharafa fra Qatar planlegger å legge inn et betydelig bud på Everton-spiss Cenk Tosun, melder Sky Sports. Overgangsvinduet i Qatar stenger ikke før 28. september og Al Gharafa har et håp om å sikre seg den tyrkiske spissen som på ingen måte er noe førstevalg på Goodison Park.

Tottenham fikk ikke solgt kenyaneren Victor Wanyama i sommer til tross for interesse fra belgiske Club Brugge. Spurs jobber imidlertid fortsatt med å kvitte seg med den sentrale midtbanespilleren og skal ha et håp om å selge spillere i januar, skriver The Guardian. Wanyamas kontrakt med Tottenham går ut i 2021.