Onsdagens Premier League-rykter

Wilfried Zaha kobles igjen til en overgang bort fra Crystal Palace.

Manchester United sendte speidere for å se 19 år gamle Sandro Tonali i aksjon for Brescia mot Juventus tirsdag, skriver Daily Mail. Midtbanespilleren blir ofte sammenlignet med Andrea Pirlo og spås en lysende karriere.

Litt lenger nord i landet frykter Newcastles medisinske støtteapparat at Andy Carroll ikke kommer til å være frisk nok til å starte en kamp før etter jul. 30-åringen har slitt med en ankelskade siden han returnerte til Newcastle fra West Ham i sommer.

Det er dårlig nytt for manager Steve Bruce, som er på utkikk etter en spiss som scorer mål. Ifølge Daily Star vurderer manageren å vrake Miguel Almiron for første gang denne sesongen, da klubbens rekordsignering ennå ikke har funnet veien til nettmaskene denne sesongen.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

Italienske Calciomercato hevder Wilfried Zaha fremdeles vil bort fra Crystal Palace og at han vil presse på for en overgang i januar. Everton forsøkte å hente 26-åringen i sommer, men budene som ble lagt inn mot slutten av overgangsvinduet ble avslått.

En annen spiller som kan komme til å flytte på seg i vinter er Sevillas midtbanespiller Rony Lopes. 23-åringen følges tett av Newcastle, og Sevilla skal være villig til å la Lopes gå, skriver nettstedet Gol i en artikkel som er gjengitt i Newcastle Chronicle.

Mauricio Pochettino erkjenner at Tottenham er inne i en tøff periode og hinter om at januar kan bli en travel måned for klubben, når overgangsvinduet åpner igjen, skriver The Express.

Noen steinkast unna, på Emirates, sier Arsenal-direktør Vinai Venkatesham at det er lite sannsynlig at The Gunners kommer til å være særlig aktive på overgangsmarkedet i sommer. Det skriver London Evening Standard.

Tidligere Real Madrid-trener Santiago Solari er i samtaler med David Beckham og hans nyoppstartede MLS-klubb Inter Miami. Argentineren ligger ifølge The Athletic godt an til å bli klubbens første manager.