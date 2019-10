Onsdagens Premier League-rykter

Eksperten med et klart råd til Tottenhams Harry Kane.

Barcelona vurderer et bud på Chelsea-profilen Willian. Katalanerne har vært ute etter brasilianeren tidligere og kan komme til å gjøre et nytt forsøk i vinter. Willian er på utgående kontrakt med londonklubben og kan gå gratis neste sommer. Dette betyr også at Chelsea trolig vil la ham gå for billig penge i januar, ifølge Express.

TV-ekspert Rio Ferdinand råder Tottenhams Harry Kane til å finne seg en ny klubb. Ferdinand mener Kane må bort fra Tottenham om han ønsker å vinne de største trofeene i løpet av karrieren, skriver Daily Mail.

Manchester United ønsker å sikre seg Moussa Dembele fra Lyon. Sean Longstaff fra Newcastle skal også stå på ønskelisten til Ole Gunnar Solskjærs klubb, melder Daily Star.

Burnley-spissen Jay Rodriguez kobles noe overraskende med en overgang til den italienske storklubben Inter, ifølge Calciomercato.

Liverpool trues med å bli kastet ut av ligacupen på grunn av at de brukte en uregistrert spiller i møtet med MK Dons. En løsning på det hele er at de røde spiller opp igjen kampen mot MK Dons, men det forslaget liker manager Jürgen Klopp dårlig og ifølge The Times blir tyskeren forbannet om dette skulle bli tilfelle.

Alexis Sanchez fant seg aldri til rette i Manchester United, men chileneren sier nå at han har funnet tilbake kjærligheten til fotball etter at han dro på lån til Inter, melder Eurosport.

Tottenham-angriper Heung-min Son sier til Goal.com at han ønsket å forlate londonklubben i 2016, men at han ble overtalt av manager Mauricio Pochettino til å bli værende.

Tidligere Juventus-sjef Massimiliano Allegri har brukt friåret sitt til å lære engelsk. Italieneren blir sett på som en het kandidat til en jobb i Manchester United, skulle Ole Gunnar Solskjær få sparken som manager, skriver The Guardian.

Franskmannen Bruno Genesio hevder han var svært nær ved å få jobben som manager i Newcastle i sommer, før den gikk til Steve Bruce, melder The Mirror.

Tidligere Chelsea-spiss Diego Costa skal være på flyttefot igjen. Atletico Madrid skal ha forhandlet med Al Rayan fra Qatar om en overgang for spissen, ifølge Daily Mail.

Everton skal ha mislyktes i forsøket på å hente portugiseren Rafael Leao fra Lille i sommer. De blå skal ha lagt inn et bud på 30 millioner euro, men spilleren selv valgte i stedet AC Milan, hevder Liverpool Echo.