Onsdagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær får tid til å rette opp inntrykket. Eller gjør han det?

Manchester United er ifølge Daily Telegraph bestemt på å gi Ole Gunnar Solskjær lengre tid for å få skuta tilbake i medvind, til tross for klubbens verste sesongstart på 30 år.

Disse opplysningene står i kontrast til de siste påstandene fra The Sun, som mener spisslegenden får sparken som manager dersom det blir tap borte mot Norwich i slutten av oktober. Vel å merke hvis ikke Solskjær rekker å tape stort på hjemmebane mot Liverpool først.

David Moyes er åpen for å gjøre comeback som manager, ikke for Manchester United, Martin Ødegaards Real Sociedad eller skottens siste klubb West Ham, men for den gamle arbeidsgiveren Everton. Det skriver Daily Mirror, som poengterer at Marco Silva er under press nå som merseysideklubben ligger plassert under nedrykksstreken.

En tidligere manager i sju ulike Premier League-klubber, Sam Allardyce, sier til Talksport at det er fullt mulig at Man. United rykker ned denne sesongen.

På overgangsfronten vurderer Manchester United å gå for West Hams unge midtbanesliter Declan Rice (20) og Napoli-midtstopper Kalidou Koulibaly (28), uavhengig av om Solskjær får fortsette eller ei. Dette mener i alle fall Goal å vite.

Ifølge samme nettsted uttaler Arsenals Dani Ceballos (23) at han gjorde et riktig valg da han bestemte seg for å gå på utlån til The Gunners fra Real Madrid i sommer.

Shkodran Mustafi (27) er ikke like fornøyd med statusen han har på Emirates Stadium og i Fotball-Europa for øvrig. Overfor tyske Der Spiegel slår Arsenal-midtstopperen tilbake mot en avstemning i den spanske sportsavisa Marca, der Mustafi ble stemt fram som verdens nest dårligste forsvarsspiller. For øvrig var det kun Manchester Uniteds Phil Jones (27) som ble ansett som enda verre i nevnte avstemning.

VONDE TIDER: Det har ikke blitt mye spilletid på Shkodran Mustafi i Arsenal denne sesongen, men tyskeren var i aksjon i Europa League-kampen mot Standard Liège i forrige uke. Foto: Glyn Kirk (AFP / NTB scanpix)

I det samme intervjuet sier Mustafi at han ble han nødt til å spille kamper med skade forrige sesong. Han trekker blant annet fram at han måtte rett inn i aksjon i 1-5-tapet for Liverpool i desember i fjor, etter tre uker uten trening på grunn av en skade. I det omtalte oppgjøret lå Arsenal under 1-4 allerede til pause og Mustafi var langt ifra feilfri i den kampen, mildt sagt.

Man finner også mer Arsenal-nytt i tysk presse: Unai Emery og kompani må nemlig regne med konkurranse fra storklubber som Borussia Dortmund, Juventus og Paris Saint-Germain i jakta på Celtics vingtalent Karamoko Dembélé (16), rapporterer Bild.

Den argentinske stjernen Paulo Dybala (25) avslører overfor italienske Tuttosport at han aldri hadde lyst til å forlate Juventus i sommer, tross heftige koblinger til Tottenham og Manchester United.

Crystal Palace blir nødt til å betale londonrival og Premier League-konkurrent Chelsea 22 millioner pund hvis de vil kjøpre fri sin tidligere lånespiss Michy Batshuayi (26). Det rapporterer i alle fall Daily Express.