Onsdagens Premier League-rykter

To VM-finalister skal være sterkt ønsket av nye klubber.

Chelsea-spiller N'Golo Kante er et hett navn i ryktespaltene om dagen. Tirsdag var han linket til Juventus, i dag er det nok en storklubb som visstnok skal ønske seg franskmannen. Spanske El Desmarque skriver at Real Madrid planlegger å tilby 86 millioner pund og James Rodriguez til Chelsea for å sikre seg Kante sin underskrift.

Manchester United skal fremdeles være interessert i Mario Mandzukic om vi skal tro ESPN. Kroaten skal også ha fått beskjed om at han må senke lønnskravet sitt om en overgang skal bli en realitet.

Ifølge Daily Express skal Tottenham ha intensivert jakten på en ny manager på grunn av usikkerheten rundt Mauricio Pochettino og hans fremtid. Manageren som skal stå øverst på listen til London-klubben er ingen ringere enn Jose Mourinho.

Arsenal-sjef Unai Emery skal ikke være på jakt etter å forsterke stallen i januar, ifølge The Athletic.

Olivier Giroud scoret mål for Frankrike denne uka. Nå skal Chelsea-spilleren være forberedt på å forlate klubben i januar, om han ikke får mer spilletid. Inter og Vancouver Whitecaps i MLS skal stå klare til å ta han imot, det skriver The Sun.

Coutinho er utlånt fra Barcelona til Bayern Munchen, men nå skriver spanske AS at brasilianeren faktisk kan vende tilbake til Liverpool om den tyske storklubben ikke velger å signere ham permanent til sommeren.

Manchester United skal vurdere å slippe de tre ungguttene Angel Gomes, Tahith Chong og James Garner på lån i januar, det melder Daily Mail.

Lazio-president Claudio Lotito har bekreftet at de avslo et bud på Sergej Milinkovic-Savic i sommer. Budet skal ha vært på over 100 millioner euro og klubbene det spekuleres i er Manchester United, Real Madrid og Juventus, ifølge Corriere dello Sport.