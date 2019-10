Onsdagens Premier League-rykter

Skal ha hatt speidere på tribunen for å følge Mohamed Salah.

Manchester United skal være i ferd med å fullføre en overgang for angrepsspilleren Mario Mandzukic, ifølge Daily Express. Om dette stemmer så kan 33-åringen spille for klubben fra og med januar, når overgangsvinduet åpner.

Arsenal, Liverpool og Manchester United skal alle ha vært i kontakt med folkene til Borussia Mönchengladbach-spilleren Denis Zakaria i forbindelse med en mulig overgang for midtbanespilleren, ifølge Sky Tyskland.

Manchester City-spiss Gabriel Jesus fnyser av ryktene som kobler ham med en overgang til den tyske storklubben Bayern München, melder Manchester Evening News.

Juventus skal ha hatt speidere på tribunen da Liverpool møtte Tottenham i Premier League nylig. Italienerne skal ha sett nærmere på Mohamed Salah, Heung-Min Son, og Christian Eriksen, hevder The Mirror.

Newcastle skal være klare til å legge 13 millioner pund på bordet for å sikre seg den storvokste midtstopperen Ibrahima Sissoko fra franske Strasbourg, skriver The Sun.

Manchester United hevdes å være favoritt til å få slått kloa i RB Salzburg-spissen Erling Braut Haaland, skriver Corriere dello Sport i Italia. Ryktet er gjengitt av lokalavisen Manchester Evening News.

Lyon skal ha tatt kontakt med agenten til Chelseas Olivier Giroud. Det kan bli aktuelt med en overgang for spissen i januarvinduet, melder Football.London.

Everton skal ha fulgt nøye med på utviklingen til Spartak Moskva-spilleren Alex Kral. Tsjekkeren er 21 år gammel og midtbanespiller, ifølge Clubcall.

Real Madrid-spiller Eden Hazard avslører at han startet samtaler med den spanske klubbens president, Florentino Perez, et år før han forlot Chelsea, ifølge Talksport.

Granit Xhaka kommer trolig til å beholde jobben som kaptein i Arsenal, til tross for at sveitseren har kommet på kant med klubbens egne fans, melder The Times.

Leicester og Watford er blant klubbene som følger Ronald Sobowale. Han er fetteren til Bayern München-stjernen David Alaba. 22-åringen har tidligere spilt på nivå åtte i England og hatt et prøvespill med Middlesbrough, skriver Daily Mail.

Tidligere Tottenham-spiller Rafael van der Vaart sier han mener sin gamle klubb bør hente Hakim Ziyech fra Ajax. Nederlenderen skal blant annet ha sendt styreformann Daniel Levy en melding der han anbefaler Ajax-spilleren, ifølge Sky Sports.

Arsenals unge midtbanespiller Stan Flaherty skal være på prøvespill i Newcastle. Det er lokalavisen Newcastle Chronicle som melder dette om 17-åringen.