Onsdagens Premier League-rykter

West Ham-stjernen Declan Rice hevdes å være høyaktuell for Manchester United.

Den engelske landslagsspilleren skal være det største målet for Ole Gunnar Solskjær og United til neste sommers overgangsvindu, men West Ham-profilen kan bli hentet allerede i januar, skriver fotballnettstedet Goal.com. Det spekuleres i at Rice vil komme til å koste cirka 80 millioner pund.

Arsenal skal være klare til å selge Granit Xhaka i januar, melder The Mirror. 27-åringen ble denne uken fratatt kapteinsbindet i klubben. Det skjedde etter at den sveitsiske landslagsspilleren reagerte kraftig mot egne supportere i oppgjøret mot Crystal Palace på Emirates. Xhaka har i ettertid forklart hvorfor han reagerte som han gjorde og beklaget oppførselen sin, men konsekvensen av episoden kan bli at spilleren blir solgt.

Manchester United skal ha latt seg imponere over Aston Villa-spiller John McGinn, skriver Birmingham Mail. Avisen skriver imidlertid at 25-åringen ikke kommer til å bli solgt i januar og at United trolig må vente til sommeren dersom de skal ha et håp om å kjøpe skotten som trolig vil koste over 50 millioner pund.

Både Wolverhampton og Bournemouth skal være svært interesserte i Huddersfield-spissen Karlan Grant, skriver The Sun. Grant har scoret ni ganger i The Championship denne sesongen. Klubbene håper å kunne signere 22-åringen allerede i januar når overgangsvinduet åpner.

Chelsea-talentet Mason Mount dysser ned kameratens prat om at han vil bli en kommende spiller for Real Madrid eller Barcelona. Det var Mounts tidligere lagkamerat i Vitesse, Mitchell van Bergen, som nylig snakket om Chelsea-talentet i pressen, men Mount sier selv at han kun fokuserer på London-klubben for øyeblikket, skriver Daily Express.

Til slutt tar vi med at Brendan Rodgers og Leicester skal være interessert i å kjøpe Emmanuel Dennis fra Club Brugge i januar, skriver The Mirror. Angriperen har scoret tre mål på ni kamper for den belgiske klubben denne sesongen.