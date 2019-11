Onsdagens Premier League-rykter

Går det mot slutten for Pep Guardiola i Manchester City?

Sportsnettstedet The Athletic vil i hvert fall ikke utelukke det. Journalist David Ornstein tror nemlig at Guardiola kan komme til å forlate City for å returnere til Bayern München som nå er på managerjakt. Guardiola kommer neppe til å forlate de lyseblå midt i sesongen, men det spekuleres i at den profilerte manageren kan dra til Bayern München etter sesongen og erstatte Niko Kovacs som nylig fikk sparken.

En annen som har blitt koblet til Bayern München-jobben er Tottenham-manager Mauricio Pochettino. Han kan fort bli veldig aktuell til jobben dersom The Telegraph får rett i det de skriver onsdag. Avisen hevder nemlig at Pochettino kan få sparken i Spurs dersom laget hans taper den kommende seriekampen borte mot West Ham.

Les også: Prøver å holde følge med Liverpool: - Vil bruke gigantsum

Spisstalentet Moise Kean har ikke fått noen drømmestart på karrieren i Everton, og det ryktes nå at angriperen som ble hentet fra Juventus i sommer allerede kan være på vei bort fra Premier League-klubben. Calciomercato skriver at agen Mino Raiola ikke er fornøyd med Keans situasjon i Everton. Unggutten blir nå koblet til AC Milan, men Everton skal ikke være interessert i å gi slipp på Kean så tidlig.

Granit Xhaka kan ha spilt sin siste kamp for Arsenal og nå skriver Daily Star at den sveitsiske landslagsspilleren har vært på husjakt i Italia. Avisen spekulerer i at Xhaka kan være på vei til AC Milan.

Det meste tyder på at Tottenham kommer til å miste Christian Eriksen i januar eller til sommeren. Nå melder blant andre italienske Calciomercato at Spurs ser på Roma-spiller Lorenzo Pellegrini som en mulig erstatter for dansken. Samme nettsted tror imidlertid London-klubben kan få det tøft med å lokke til seg Pellegrini.

Les også: Sterling kastet ut av Englands lag etter nytt bråk med Gomez

Colorado Rapids-spiller Cole Bassett har fått lov til å komme på en ukes prøvespill hos Arsenal og The Sun skriver at det kan bli aktuelt for London-klubben å signere 18-åringen når overgangsvinduet åpner i januar.

The Telegraph skriver at Nemanja Matic ønsker å forlate Manchester United allerede i januar. Serberen skal foretrekke en overgang til italiensk fotball. 31-åringens kontrakt med Manchester United går i utgangspunktet ut til sommeren.