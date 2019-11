Onsdagens Premier League-rykter

London Evening Standard hevder Manchester United må ut med 85 millioner pund for å sikre seg Erling Braut Haaland.

Raheem Sterling har vært blant Manchester Citys beste spillere under Pep Guardiolas tid i klubben. Nå har Manchester-klubben innledet forhandlinger om ny kontrakt med den 24 år gamle angriperen, skriver The Mirror.

José Mourinho er ansatt som ny Tottenham-manager etter at Mauricio Pochettino fikk sparken tirsdag. Daily Mail hevder argentineren mistet garderoben og at avstanden mellom spillergruppen og manageren ble større og større.

Ifølge The Telegraph ble Pochettino spurt av styreformann Daniel Levy om å trekke seg forrige uke. Argentineren sa nei og fikk dermed sparken i stedet, hevder avisen.

London Evening Standard hevder Manchester United må ut med 85 millioner pund dersom klubben ønsker å hente Erling Braut Haaland fra Red Bull Salzburg i januar. Avisen skriver videre at prisen trolig vil stige ytterligere dersom kjøpende klubb venter til sommeren med å legge inn bud.

En annen tenåring Manchester United følger nøye med på, er Danny Loader, skriver The Mirror. Spissen, som har spilt fire kamper for Reading i Championship denne sesongen, står uten kontrakt til sommeren.

Championship-klubbene Swansea og Stoke er begge ute etter Celtic-vingen Jonny Hayes, som også står uten kontrakt etter inneværende sesong, skriver The Scottish Sun.

Den tidligere nederlandske storspilleren Patrick Kluivert mener Matthijs De Ligt angrer på at han sluttet seg til Juventus, i stedet for Barcelona i sommer, skriver The Mirror. Stoppertalentet storspilte for Ajax i forrige sesongs Champions League og kunne velge og vrake blant de største klubbene i Europa.

Patrick Cutrones agent avviser at italieneren kan tenke seg en exit fra Wolverhampton allerede. Cutrone har ikke vært noen stor hit etter overgangen fra AC Milan i sommer og har kun startet tre kamper i Premier League.