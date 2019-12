Onsdagens Premier League-rykter

Tre engelske storlag jakter på PSGs superstjerner, mens også Zlatan Ibrahimovic kobles til England-retur igjen.

Seint tirsdag ble det kjent at Napoli har sparket trener Carlo Ancelotti, til tross for at klubben avanserte fra Champions League-gruppespillet samme kveld.

Det tok ikke lang tid før andre arbeidsgivere meldte seg for trenerprofilen med fortid i en lang rekke storklubber. Ifølge The Sun har Arsenal allerede meldt interesse for å snakke med 60-åringen om managerjobben på Emirates.

Ancelotti har fortid i en lang rekke av Europas største klubber. Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Milan og Juventus er noen av klubbene han har ledet før Napoli-dagene. Daily Telegraph-journalist Matt Law meldte allerede tirsdag kveld at Everton kommer til å ta kontakt med den meritterte italieneren.

LES MER: Van Dijk kommer med ros til Salzburg: - Et veldig godt lag

Franske Le Parisien påstår at Liverpool, Chelsea og Manchester City er blant seks klubber som er interessert i Paris Saint-Germains superstjerner Neymar (27) og Kylian Mbappé (20).

Fra spansk hold, nærmere bestemt hos Marca, hevdes det at Mbappé ikke akter å forlenge avtalen han har med PSG. Den løper ut i 2022.

Manchester City skal dessuten være ute etter en ny midtstopper som en følge av trøbbelet med skader og prestasjoner under pari den siste tida. L'Équipe mener å vite at City står første i køen av klubber som vil prøve å sikre seg Barclonas franske landslagsstopper Samuel Umtiti (26).

Daily Express lanserer Bournemouths nederlender Nathan Aké (24) som en alternativ stopperløsning for Pep Guardiolas City. Her kan de lyseblå dog få konkurranse fra Akés gamleklubb Chelsea.

Sistnevnte avis mener også å vite at Zlatan Ibrahimovic (38) fortsatt kan gjøre en sjokkretur til Premier League. Express skriver nemlig at Everton har gitt et tilbud, som skal være verdt fire millioner pund per sesong, til svenskens agent.

En annen spiss som kan havne hos en ny arbeidsgiver med tida er Wolverhampton-stjernen Raúl Jiménez (28). Ifølge Daily Mail håper mexicaneren på et miljøskifte til en større klubb. Den tidligere Atlético Madrid- og Benfica-spissen sier han kan tenke seg en retur til La Liga.

Inter-trener Antonio Conte jakter en rekke med forsterkninger hos eks-arbeidsgiver Chelsea, skal vi tro Goal.com. Venstreback Marcos Alonso (28), vingen Pedro (32) og spissen Olivier Giroud (33) skal alle være aktuelle for en gjenforening med Conte i Serie A.

Mens Inters trener tilsynelatende vil satse på flere aldrende angripere, har angivelig både Liverpool og Manchester City kastet agn etter klubbens unge spisstalent Sebastiano Esposito (17). Denne informasjonen gjengis av Sport Witness.

Dette skjer dagen etter at italienske medier meldte at Esposito er i ferd med å bli den ferske agenten Francesco Tottis første klient i ny jobb. Corriere delle Sera hevdet samtidig at det 17-årige supertalentet trolig skriver under på en ny avtale med Inter innen kort tid.

Etter den siste tidas gode resultater har det stilnet en del i rykteflommen rundt Manchester United. Daily Mirror mener dog å vite at Ole Gunnar Solskjær og kompani trolig ikke får kloa i Leicesters attraktive midtbanespiller James Maddison (23). Den engelske landslagspilleren skal nemlig være nær en ny avtale med blåtrøyene.

Samme avis hevder West Ham nå forbereder seg på en framtid uten manager Manuel Pellegrini, og at en sparking av chileneren kan være nært forestående. David Moyes, Chris Hughton og Rafael Benítez er angivelig blant kandidatene til å overta jobben.

Les også Carlo Ancelotti ferdig i Napoli