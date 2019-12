Onsdagens Premier League-rykter

Chelsea planlegger innkjøp i januar og skal ha sett seg ut tysk storscorer.

Chelsea virker å planlegge for shopping i januar. Ifølge Express står RB Leipzig-spiss Timo Werner høyt på ønskelista til London-klubben.

Italienske Calciomercato rapporterer altså at Paul Pogba ønsker å forlate Manchester United og tilbake til sin gamle klubb Juventus.

En annen som kan være på vei tilbake til sin tidligere klubb er Neymar. Goal.com skriver at Barcelona vil forsøke å hente tilbake PSG-stjernen til sommeren.

LES OGSÅ: VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

En som ikke ender opp i Manchester United er Mario Mandzukic. Han ble klar for Al-Duhail fra Qatar på julaften, skriver Daily Mail.

Mye frem og tilbake rundt Erling Braut Haaland om dagen. Juventus har i italiensk media blitt rapportert å ligge best an, men ifølge The Sun vil Manchester United tilby 200 000 pund i uka til Haaland.

Marcos Alonso kan være på flyttefot i januar. Inter skal være interesserte i spanjolen og ifølge Calciomercato kan en overgang for 28-åringen være sannsynlig.

Spanske Marca melder at Edinson Cavani på det nærmeste er klar for Atletico Madrid. PSG-spissen vil flytte på seg i januar.

LES OGSÅ: Tar et oppgjør med United-stjernens agent: - Tror ikke på ett ord som kommer ut av den munnen

Også Arsenal ønsker å gjøre noe på spissplass. Ifølge franske Le 10 Sport skal det være sannsynlig at klubben selger en av sine to toppspisser i januar, dermed trenger Mikel Arteta forsterkninger inn portene. Han skal ha sett seg ut Moussa Dembele fra Lyon som sin nye mann på topp.

I Everton planlegger klubbens nye manager Carlo Ancelotti troppen fremover. Ifølge spanske AS skal den colombianske spissen Rafael Santos Borre stå høyt på ønskelisten. Avisen melder at Everton får kamp fra Atletico Madrid om 24-åringen.

West Ham skal ønske å få til en avtale for Unai Nunez, skriver AS. Midtstopperen spiller til daglig i Athletic Bilbao.

Lokalavisen Birmingham Mail skriver at Aston Villa gjerne vil signere Milot Rashica. 23-åringen fra Kosovo kan dog blir for dyr melder avisen. Werder Bremen krever store summer for å slippe kantspilleren til England.

Everton har også sett seg ut Sheffield United-back John Egan, det skriver The Mirror. Egan skal også ha blitt tilbudt en ny kontrakt hos Sheffield United, dermed gjenstår det å se hva han foretrekker i januar.

LES OGSÅ: Hylles etter utrolig høstsesong: - Real Madrid teller ned dagene