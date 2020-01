Onsdagens Premier League-rykter

Flere byrivaler ute etter stjerneving, mens Manchester City har fått øynene opp for formspiller.

Barcelonas kanskje mest upopulære spiller for øyeblikket, Arturo Vidal (32), kobles til spill i Premier League, og ifølge Corriere della Sera kommer chilenerens agent til å snakke med Manchester United om en mulig overgang.

Sky Sports rapporterer at Liverpool, Chelsea og Tottenham er blant klubbene som følger nøye med på Brightons midtstopper Ben White (22), som for tida er på utlån i Leeds. White har fortsatt til gode å spille offisielle kamper på øverste nivå.

Wilfried Zaha (27) har fått seg ny agent, ettersom han ikke fikk gjennomslag for ønsket sitt forrige gang det var tillatt med overganger. Vingen håper angivelig på å spille et annet sted enn på Selhurst Park i Crystal Palace-farger. Og skal vi tro Daily Mirror, så jobber den nye agenten, Pini Zahavi, med å lande en avtale med Tottenham for Zaha.

Spurs skal også ha vært ute etter 27-åringens navnetrekk på en kontrakt i fjor sommer, men skal ikke være villig til å betale det stive prisen Crystal Palace krever. I samme avis hevdes det at Chelsea og trener Frank Lampard nå heller vil konsentrere seg om å lokke supertalentet Jadon Sancho (19) fra Borussia Dortmund til seg, enn å gå for Zaha.

Men Daily Express mener å vite at Chelsea fortsatt er interessert i å kjøpe fri sistnevnte nå i januar. På Stamford Bridge er man dog heller ikke villig til å betale prislappen Palace har satt på Zaha, nemlig 80 millioner pund - eller bortimot 926 millioner kroner.

Flere spillere fra Crystal Palace dukker opp på ryktebørsen i disse dager. Aston Villa har angivelig vært i kontakt med ørnene fra Sør-London med tanke på å hente tilbake sin tidligere stjernespiss Christian Benteke (29). Dette rapporterer Birmingham Mail.

Det jobbes intenst med flere nye spiller på Villa Park for tida, ettersom både midtspissen Wesley (23) og førstekeeper Tom Heaton (33) nylig har pådratt seg korsbåndsskader som holder dem ute av spille helt fram til neste sesong.

Villa skal i den forbindelse også ha blitt tilbudt Liverpools tidligere keeperprofil Pepe Reina (37) fra AC Milan, skriver Daily Mail.

Northern Echo hevder at den kongolesiske Middlesbrough-spissen Britt Assombalonga (27) er ønsket inn hos Aston Villa for å fylle tomrommet etter Wesley.

Manchester Evening News mener å kjenne til at den formsterke Wolverhampton-vingen Adama Traoré (23) har vekket interessen til Manchester City og manager Pep Guardiola. Katalanske Traoré, som har hatt en mer anonym fotballfortid i Barcelona, Aston Villa og Middlesbrough, har denne sesongen bidratt til at City har tapt begge ligakampene sine mot Wolves.

Ryan Babel (33) gjorde en for mange gledelig gjeninntreden i Premier League forrige sesong. Den gangen på utlån hos Fulham. Nå kan det være duket for nok et comeback for den tidligere Liverpool-spilleren i engelsk fotball. Newcastle er nemlig ute etter å hente inn vingen fra tyrkiske Galatasaray, hevder Daily Express. I Galatasaray er man angivelig lystne på å kvitte seg med nederlenderen, som også blir vurdert av Ajax.

NYE OPPGAVER IGJEN? Ryan Babel har vært innom en bra rekke med klubber de siste sesongene. Her under oppvarming før Galatasarays bortekamp mot Real Madrid i fjor høst. Foto: Pierre-Philippe Marcou (AFP / NTB scanpix)

The Guardian rapporterer at West Hams forsøk på å hente midtbaneprofilen Gedson Fernandes (20) fra Benfica har stoppet opp. Samtalene om å få til en låneavtale for portugiseren skal ha brutt sammen. Fernandes, som i høst mistet plassen på laget til Benfica, hevdes også å være aktuell for både Manchester United og Everton.

Italienske Corriere dello Sport melder at Everton og manager Carlo Ancelotti jobber for å sikre seg franske Adrien Rabiot (24) på lån fra Juventus ut sesongen. Midtbanespilleren er også blitt satt hyppig i forbindelse med Arsenal og en lignende avtale på Emirates de siste ukene.

Nettopp lånesigneringer virker som det eneste sannsynlige i Arsenal dette overgangsvinduet, påstår Goal.com. Den ferske hovedtreneren Mikel Arteta trenger å gjøre en del endringer i stallen.

Men ettersom forgjenger Unai Emery brukte nærmere 1,5 milliarder kroner på spillerkjøp i fjor sommer, og økonomien i Arsenal hevdes å ikke være på sitt beste, blir innleid arbeidskraft trolig løsningen. Nye storkjøp blir angivelig først aktuelt til sommeren, da klubben kanskje også kvitter seg med noen av de best betalte spillerne sine.

The Sun skriver at flere engelske klubber er i samtaler med den engelske U-landslagspilleren Marcus McGuane (20). Den sentrale midtbanespilleren har fortid på Arsenals akademi, tilhører Barcelonas B-lag, men er denne sesongen på utlån i nederlandske Telstar.

