Onsdagens Premier League-rykter

Premier League-rival har tatt kontakt med Manchester United om Luke Shaw.

Chelsea skal være på jakt etter Leicester-back Ben Chilwell. Nå melder Daily Mail at Leicester har kontaktet Manchester United for å forhøre seg om mulighetene for å kjøpe Luke Shaw. Leicester skal nemlig se på Shaw som en mulig erstatter for Chilwell dersom de skulle miste ham til Chelsea, melder avisen.

Flere europeiske medier melder at Christian Eriksen skal være enig med Inter om sin personlige avtale, men så langt har ikke Inter klart å bli enige med Tottenham om en overgangssum for dansken som kun har 6 måneder igjen av sin kontrakt med Spurs. Nå skriver The Mirror at Inter kan vente seg konkurranse fra den franske storklubben PSG som også ønsker å signere dansken. Det virker imidlertid som Inter helt klart leder kampen om Eriksen og ryktene vil ha det til at dansken ønsker å få gjennomført en overgang til italienerne allerede i januar.

Les også: Ole Gunnar Solskjær er mye tøffere enn folk tror - og han kan fortsatt vise seg å være riktig mann for Manchester United (+)

Manchester United har lenge blitt koblet til portugisiske Bruno Fernandes og denne uken meldte blant andre The Guardian at Premier League-klubben har trappet opp jakten på Sporting-stjernen. Nå skal imidlertid en mulig overgang være forsinket, skriver The Sun. Avisen hevder at Sporting ønsker seg Marcos Rojo fra Manchester United som en del av betalingen for Fernandes, men nå viser tyrkiske Fenerbahce interesse for Rojo. Det mener The Sun har gjort Fernandes-overgangen mer komplisert.

Tottenham skal være i ferd med å sikre seg 21 år gamle Gedson Fernandes fra Benfica. London Evening Standard melder at Fernandes gjennomførte legesjekken hos Tottenham allerede mandag og det ventes at overgangen vil bli bekreftet i løpet av uken.

LES OGSÅ: Forbauset over nordmenn: - Hvis jeg var Ødegaard, da hadde jeg vært irritert

Arsenal ble tidligere denne uken koblet til Manchester City-stopper John Stones, men Manchester Evening News skriver at det er uaktuelt for City å gi slipp på 25-åringen denne måneden.

Olivier Giroud sliter med å få spilletid i Chelsea og skal være på vei bort fra London-klubben. Daily Star skriver at den franske landslagsspilleren nå nærmer seg en overgang til Inter. Det ventes at Premier League-klubben vil ha 6 millioner pund for Giroud.

Ole Gunnar Solskjær har vært under hardt press i deler av denne sesongen, men sitter fortsatt i lederstolen på Old Trafford. Skulle imidlertid klubbledelseni Manchester United finne på å sparke Solskjær skriver The Sun at klubben må ut med 5 millioner pund i kompensasjon til nordmannen.

Nathan Aké har imponert for Bournemouth. Det har ført til spekulasjoner om at Chelsea kan komme til å benytte seg av tilbakekjøpsklausulen de sikret seg da de solgte spilleren i 2017. Sky Sports mener imidlertid å vite at Chelsea ikke kommer til å kjøpe Ake tilbake - noe som ville kostet dem 40 millioner pund.

Les også: Joshua King i stort intervju: Åpner opp om Solskjær, Haaland og landslaget (+)

Leicesters midtbanespiller Andy King har ikke startet en kamp for klubben siden 2017 og nå ser han ut til å være på vei bort. Daily Mail skriver at spilleren som har vært i Leicester i 16 år nå virker å ende opp på lån hos Huddersfield.