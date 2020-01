Onsdagens Premier League-rykter

Nye rykter om Bruno Fernandes, Christian Eriksen har bedt om å forlate Tottenham og Manchester United vil bruke mye penger på en 16-åring.

Det er vanskelig å komme utenom Manchester United og Bruno Fernandes om dagen. Ifølge The Mirror kan en overgang for den portugisiske stjernen bli klar mot slutten av uken. Partene skal endelig ha fått forhandlingene på gli igjen og en avtale verdt rundt 55 millioner pund kan bli meislet ut for Sporting-spilleren.

Bruno Fernandes selv skal ikke ha vært i perlehumør etter at Sporting tapte for Braga tirsdag og spilleren skal ha dyttet unna et TV-kamera etter matchen, som kan ha vært hans siste for den portugisiske storklubben, melder Daily Star.

Manchester United skal også være ute etter å sikre seg stortalentet Jude Bellingham (16) fra Birmingham og et bud på rundt 30 millioner pund skal være på trappene, hevder The Sun.

Det samme United skal også ha hatt speidere på plass når Lyon møtte Lille i den franske ligacupen. Klubben ønsket angivelig å finsikte Moussa Dembele og Boubakary Soumare med tanke på en framtidig overgang, ifølge Sky Sports.

Et spillselskap skal ha satt en stopper for alle spill på at Real Madrid-stjernen Gareth Bale blir Tottenham-spiller, skriver Daily Mail.

David Beckhams Inter Miami skal ha opprettet kontakt med Sergio Agüeros folk, melder The Sun. Klubben skal også ha tatt kontakt med David Silva, som forlater Manchester City etter den inneværende sesongen.

Leicester skal ikke ha en klausul som gjør det mulig å hente tilbake spissen Islam Slimani fra lån i Monaco, noe som gjør en eventuell overgang til Tottenham vanskelig for kraftspissen, melder lokalavisen Leicester Mercury.

Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang har blitt koblet med Barcelona, men spissen kan gå glipp av en lojalitetsbonus på rundt 15,5 millioner pund om han forlater londonklubben før kontrakten går ut sommeren 2021, hevder Daily Star.

Bournemouth skal være interessert i tidligere Chelsea-spiss Bertrand Traore. Han spiller nå i Lyon og skal være verdsatt til 35 millioner pund, ifølge Daily Mail.

Både Leicester og West Ham skal også følge utviklingen til den samme Traore, skal vi tro franske Foot Mercato.

Burnley, Leicester og Sheffield United skal alle være med i jakten på Bristol Rovers-spilleren Josh Brownhill. Prislappen skal være på sju millioner pund, melder Bristol Post.

Vi tar også med at Christian Eriksen nylig skal ha vært i møter med Tottenham-ledelsen og bedt om å få dra til Inter, skriver velinformerte Fabrizio Romano. Den italienske klubben hevder selv å være i forhandlinger med Spurs om en overgang for dansken nå i januar.