Onsdagens Premier League-rykter

Dette skal være Manchester Uniteds drømmesignering i sommer.

Vi blir nesten nødt til å starte med Bruno Fernandes, som etter alt og dømme snart er på vei til Manchester - hvor han skal gjennomføre sin medisinske sjekk, melder Fabrizio Romano på Twitter tidlig onsdag morgen.

Et samstemt pressekorps meldte tirsdag kveld at det var kommet et gjennombrudd i forhandlingene mellom Manchester United og Sporting Lisboa, og BBCs informasjon er at United betaler 55 millioner euro, med klausuler som gjør at den summen kan stige til 80 millioner euro.

Det blir uansett spennende å følge utviklingen de neste timene, i det som har vært en av de lengste overgangsagaene undertegnede kommer på i farta.

SILLY SEASON: VI FØLGER OVERGANGSVINDUET LIVE!

The Mirror skriver for øvrig at Barcelona kastet seg inn i Fernandes-kampen i tolvte time, men at det da var for sent.

United skal også følge nøye med på Maxi Gomez, som har imponert stort for Valencia. Cadena Ser skriver at 23-åringen er Uniteds førsteprioritet i sommer.

I Arsenal er de selvfølgelig svært lystne på å beholde Pierre Emerick-Aubameyang, noe som ikke nødvendigvis er enkelt når det er Barcelona som banker på døra. The Express skriver at London-klubben ikke kommer til å godta noe under 50 millioner pund for gaboneren.

Tidligere denne uken kollapset også Arsenals forhandlinger med Pablo Mari, men ESPN skriver at det fortsatt foregår samtaler med Flamengo-spillerens representanter.

Samtidig skriver The Telegraph at Arsenal vurderer om de skal legge inn et bud på Southamptons Cedric Soares sent i overgangsvinduet.

ØNSKET: Pierre-Emerick Aubameyang skal være på Barcelonas radar. Foto: Tess Derry (Pa Photos)

Skal vi tro Team1 skal også klubben ha kommet til en avtale med Mykola Matviyenko, fra Shakhtar Donetsk.

På tirsdag ble det meldt at Sander Berge var på Manchester Uniteds treningsfelt - hvor han angivelig var på plass for sin medisinske sjekk med klubben. Det viste seg å være fryktelig langt fra sannheten, og Daily Mail skriver at den eneste klubben som har lagt inn bud på nordmannen er Sheffield United.

Så over til Tottenham og Josè Mourinho, som tilsynelatende gjør det de kan for å bolstre opp angrepsrekka i Harry Kanes fravær. Steven Bergwijn kommer til å skrive under sin kontrakt med klubben på onsdag, skriver Sky Sports.

De skal også følge nøye med på Krzysztof Piatek, som ifølge The Express ønsker å forlate AC Milan og Zlatan Ibrahimovics skygge til fordel for Tottenham før overgangsvinduet stenger.

90min slenger til og med inn at Tottenham skal ha tatt kontakt med Oliver Giroud, som i så fall ikke nødvendigvis trenger å kjøpe ny leilighet hvis han bytter ut Chelsea med Tottenham.

Chelsea skal for øvrig ha identifisert Ben Chilwell og Hakim Ziyech som deres drømmesigneringer i sommer, skriver ESPN.

I Wolverhampton er de optimistiske på at en overgang for Daniel Podence vil la seg gjøre før overgangsvinduet stenger på fredag, skriver Sky Sports. Telegraph er på samme sak - og skriver at at 24-åringen signerer for Premier League-klubben i løpet av de neste 48 timene.

Vi runder av i den lyseblå delen av Manchester, hvor Leroy Sane stadig jobber seg tilbake fra skrekkskaden han pådro seg i Community Shield-kampen før sesongen. Den gangen sto det i veien for en overgang til Bayern München, men styreleder i den tyske gigantklubben, Karl-Heinz Rummenigge vil ifølge The Mirror ikke utelukke at klubben vil prøve seg på lynvingen igjen i sommer.