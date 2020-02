Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United skal allerede ha lagt planene klare for et fremstøt på Aston Villa-kapteinen.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal allerede være klare til å gjøre Jack Grealish til deres topprioritet til sommeren, skriver The Mirror. James Maddison i Leicester skal nemlig være i ferd med å signere ny kontrakt, og dermed er det ventet at United beveger seg videre til 24-åringen som er kaptein i Aston Villa, skriver avisa.

Manchester City jakter to midtstoppere til sommeren, skriver The Times. Flere navn er koblet med Pep Guardiolas klubb, men de som nevnes som aktuelle er Ruben Dias i Benfica, Lewis Dunk i Brighton og Milan Skriniar i Inter.

En som kan være på vei vekk fra Manchester City er Leroy Sané. Italienske CalcioMercato hevder nemlig at Juventus vurderer et fremstøt, men kommer til å få stor konkurranse fra Bayern München.

Real Madrid-stjernen Gareth Bale ble koblet med en overgang til Tottenham denne vinteren, men waliserens agent, Jonathan Barrett, forteller Talksport at det aldri oppstod en mulighet til å returnere til London.

Det ble ingen spiss på Chelsea i januarvinduet, men London Evening Standard skriver at Frank Lampard kommer til å ha 150 millioner pund til rådighet når vinduet åpner igjen til sommeren. Øverst på hans ønskelista skal Moussa Dembélé i Lyon være, hevder avisen.

Jeremie Boga har imponert stort i Sassuolo denne sesongen, og ifølge The Independent er han ønsket tilbake i Chelsea. Det var nemlig London-klubben som solgte 23-åringen til Serie A, og det er ventet at han kan ha en tilbakekjøpsklausul, skriver avisen.

Det ble ingen overgang til Manchester United for Joshua King, og nå skriver The Telegraph at Bournemouth kommer til å ha en tøff jobb foran seg dersom de skal få nordmannen til å signere ny kontrakt med klubben. Hans nåværende avtale løper ut sommeren 2021.

Arsenal skal være interesserte i å anskaffe seg en ny midtbanespiller, og ifølge Daily Mail snuser de på 19-åringen Orkun Kükcü. Tyrkeren spiller til daglig i nederlandske Feyenoord.

Ugurcan Cakir i Trabzonspor har tidligere blitt koblet med en overgang til Liverpool, men ifølge den tyrkiske avisen Fotospor, så har Leicester vært på speidertokt for å følge utviklingen til den 23 år gamle keeperen.

En annen som har imponert stort i Tyrkia er Alexander Sørloth, som er toppscorer i den tyrkiske toppdivisjonen. Nå skriver Sutton and Croydon Guardian at til tross for sine 16 mål på 19 kamper, så har ikke Crystal Palace muligheten til å hente nordmannen tilbake fra lån i Trabzonspor. Han er lånt ut til den tyrkiske klubben i to sesonger.

