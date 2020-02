Onsdagens Premier League-rykter

Hevder klubben forbereder Virgil van Dijk-tilbud.

Den nederlandske midtstopperen har blitt en svært viktig spiller for Liverpool og manager Jürgen Klopp. Nå melder nettstedet Football Insider at ledelsen på Merseyside vil gi Van Dijk en ny og forbedret femårskontrakt.

Nettsiden Turkish Football skriver at Aston Villa er forberedt på å tilby Crystal Palace 15 millioner pund for den norske landslagsspissen Alexander Sørloth. Nordmannen er for øyeblikket på utlån hos tyrkiske Trabzonspor hvor han virkelig har levert varene. Sørloth er toppscorer i den tyrkiske ligaen.

Daily Express skriver at Jose Mourinho og Tottenham planlegger å bruke 120 millioner pund på nye spillere til sommeren. Avisen hevder at Mourinho vil prioritere å forsterke forsvaret og at Benfica-stopper Ruben Dias topper Spurs-managerens ønskeliste. Samtidig skal også Bournemouth-stopper Nathan Ake være et mål i det neste overgangsvinduet. Daily Express hevder også at Tottenham følger med på Norwich-back Max Aarons, Leicester-profil Ben Chilwell og Youcef Atal i Nice.

Manchester United skal være fast bestemt på å vinne kampen om Dortmund-stjernen Jadon Sancho, skriver The Mirror. Den engelske unggutten skal være jaktet av en rekke storklubber og det ventes at han vil skifte arbeidsgiver til sommeren. Manchester United er blant klubbene som lenge har blitt koblet til Sancho og The Mirror melder at Premier League-klubben står klare til å bruke over en milliard kroner på å sikre seg 19-åringen.

Jadon Sancho virker ikke å være den eneste spilleren Manchester United planlegger å bruke store summer på, skal vi tro ryktene. The Sun melder at United også satser på å hente Jack Grealish fra Aston Villa og James Maddison fra Leicester for 160 millioner pund. Avisen antyder samtidig at det ventes at Paul Pogba vil bli solgt.

Chelsea skal være interessert i Ajax-stjernen Hakim Ziyech, melder The Telegraph. London-klubben lykkes ikke med å hente den 26 år gamle profilen i januar, men følger fortsatt tett med på spilleren, hevder avisen.

Kontrakten til Southampton-spiss Shane Long går ut etter denne sesongen, men nå skriver Southern Daily Echo at angriperen fra Irland trolig vil signere en ny kontrakt med The Saints.

Ajax skal være interessert i å hente Jan Vertonghen fra Tottenham til sommeren, skriver The Guardian. Den belgiske midtstopperens kontrakt med Spurs går ut etter sesongen og foreløpig virker det ikke som det går mot en ny periode i Tottenham. Vertonghen som tidligere har spilt for Ajax har slitt med spilletid denne sesongen i Nord-London.