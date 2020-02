Onsdagens Premier League-rykter

Nye rykter om Paul Pogba, Bayern München-profil ønsket av Manchester City og en advarsel til Chelseas Frank Lampard.

Manchester Uniteds Paul Pogba ønsker å forlate klubben i sommer, men United insiterer på at de skal ha 150 millioner pund for franskmannen, hevder ESPN.

Pogbas agent, Mino Raiola, sier at han vil ta kontakt med United-ledelsen og håper at partene kan komme til enighet om en løsning, ifølge Sky Sports.

Manchester Citys Leroy Sané kobles med Bayern München. De lyseblå på sin side hevdes å være interessert i å få Serge Gnabry i motsatt retning, melder The Sun.

Chelsea-manager Frank Lampard kan risikere å havne under lupen til klubbeier Roman Abramovitsj om klubben ikke sikrer seg en plass i Champions League, ifølge The Telegraph.

Manchester United vurderer å ansette enten Angelo Henrique, med en fortid i PSG, eller Ralf Rangnick, sportsdirektør i RB Leipzig, i en rolle som teknisk direktør, skriver The Independent.

RB Leipzig-stopper Dayot Upamecano sier at han er kjent med interessen fra Arsenal og Barcelona, melder franske RMC Sport.

Chelsea følger Birminghams 16-åring Jude Bellingham tett, men også Manchester United, Barcelona og Real Madrid er på sporet av tenåringssensasjonen, ifølge Goal.com.

UEFA har allerede offentliggjort at Manchester City utestenges fra Champions League i to sesonger. Saken skal selvsagt opp i CAS før det blir noen endelig avgjørelse, men The Guardian melder nå at Premier League-klubben kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser fra UEFAs side.