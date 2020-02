Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United-duo kan bli solgt, svindyr Liverpool-stjerne og en Manchester City-profil som leker med tanken om et klubbytte.

Ole Gunnar Solskjær var nylig ute og advarte både Jesse Lingard og Andreas Pereira om at de måtte heve standarden. Begge ble vraket til møtet med Watford nylig. Nå melder Daily Express at duoen kan bli solgt til sommeren.

Solskjær og United skal for øvrig ha det travelt med å sluttføre en avtale for Aston Villas Jack Grealish og ønsker å dra i land en avtale for playmakeren verdt 45 millioner pund allerede i løpet av februar, ifølge Daily Mail.

Arsenal kan være åpne for å vurdere bud på spissen Pierre-Emerick Aubameyang til sommeren, slik at klubben ikke mister ham gratis året etter, melder Daily Mail.

Når det gjelder Aubameyang så har han imidlertid ikke helt utelukket å skriver under på en ny kontrakt med Arsenal og bli værende i londonklubben, hevder Metro.

Juventus-president Andrea Agnelli sier at klubben har vurdert å gjøre et framstøt mot Manchester City-manager Josep Guardiola etter sesongen, skriver Manchester Evening News.

En avtale Liverpool sikret seg med Barcelona etter salget av Philippe Coutinho i 2018 gjør at katalanerne må ut med hele 225 millioner pund om de ønsker å hente Sadio Mané til spansk fotball, ifølge The Mirror.

Skulle Manchester City gå hen å vinne Champions League denne sesongen, så kan flere profiler finne på å forlate klubben, hevder ESPN. Raheem Sterling kan være blant dem som er åpen for en ny utfordring skulle det bli europacupjubel for de lyseblå i vår, ifølge det amerikanske nettstedet (og TV-kanalen).

Spania-trener Luis Enrique skal være bekymret over Kepa Arrizabalagas situasjon i Chelsea - med lite spilletid. Landslagstreneren driver og legger planene for sommerens EM-sluttspill, melder spanske AS.

Real Madrid-profilen Toni Kroos forteller til The Athletic at han hadde en avtale med Manchester United som var så å si ferdigforhandlet da David Moyes fikk sparken i 2014. Inn kom Louis van Gaal og nederlenderen ønsket andre spillere.

Manchester United skal ha sendt speidere til Spania for å følge Real Sociedads Martin Ødegaard og til Belgia for å kikke på Gents Jonathan David, ifølge Manchester Evening News og Daily Mail.

Arsenal skal være villig til å legge rundt 21 millioner pund på bordet for å sikre seg Barcelona-spilleren Marc Curcurella, ifølge COPE.

Inter skal være misfornøyd med bidragene til Alexis Sanchez denne sesongen og mye tyder på at han blir sendt tilbake til Manchester United til sommeren, skriver Daily Star.