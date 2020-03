Onsdagens Premier League-rykter

Hary Kane kan komme til å be om å forlate Tottenham dersom klubben ikke kvalifiserer seg for Champions League.

Vi starter i Nord-London, der The Telegraph rapporterer at Tottenham skal få slite med å beholde Harry Kane neste sesong, dersom klubben ikke kvalifiserer seg for Champions League-spill. Skulle det ende med at 26-åringen ønsker å forlate klubben, hra styreformann Daniel Levy verdssatt Kane til rundt 150 millioner pund, skrive avisen. Spurs er for øyeblikket på sjuendeplass - fem poeng bak CL-plass.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino har ifølge The Independent fått beskjed av Real Madrid om å oppdatere dem på fremtidsplanene sine. Den spanske hovedstadsklubben vurderer argentineren som erstatter for Zinedine Zidane.

Liverpool og Real Madrid har tidligere blitt koblet til Valencia-vingen Ferran Torres. Nå melder Mundo Deportivo at Barcelona også har kastet seg inn i kampen om 20-åringen.

Alexis Sanchez må regne med en solid lønnsnedgang dersom han gjør overgangen fra Manchester United til Inter permanent til sommeren, skriver Tuttosport. Chileneren tjener for tiden 400.000 pund i uka - i underkant av 21 millioner pund i året, og Inter har gått med på å dekke 4,5 millioner pund i låneperioden.

Aston Villa er ifølge Birmingham Mail interessert i å signere Morgan Sanson fra Marseille til sommeren. En eventuell avtale vil imidlertid avhenge av at klubben berger plassen i Premier League denne sesongen.

Watford-keeper Ben Foster ble nylig, overraskende nok, koblet til Tottenham. 36-åringen, som står uten kontrakt til sommeren, avviser imidlertid det hele som «avisrykter» Watford Observer.

West Ham følger Brentfords storscorer Ollie Watkins tett i Championship denne sesongen, skriver The Sun. London-klubbens sjanser for å sikre seg 24-åringen avhenger imidlertid av at Brentford ikke rykker opp til Premier League, mener avisen.

Atletico Madrid leder an i kampen om Barcelonas Ivan Rakitic, skriver Marca. Kroaten har tidligere blitt koblet til blant andre Manchester United.