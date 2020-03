Onsdagens Premier League-rykter

Gareth Bale kan bli tilgjengelig gratis, Manchester United kobles med stopper og Manchester City har satt prislapp på stjernen.

Real Madrid skal være i gang med å legge planer for sommerens overgangsvindu og skal være villig til å slippe Gareth Bale gratis for å rydde rom i stallen. Waliseren blir stadig koblet med klubber i Premier League, melder Marca.

Manchester City krever rundt 80 millioner pund for å la Riyad Mahrez gå til sommeren. Han har blitt koblet med franske PSG, ifølge The Sun.

LES OGSÅ: NFF ber FIFA forby fotballoverganger

Manchester United kobles med Barcelona-stopper Samuel Umtiti og det hevdes at klubben vil gjøre et ærlig forsøk på å hente franskmannen i sommer, melder Talksport.

Atletico-backen Kieran Trippier sier han ønsker å avslutte karrieren i Burnley, der han fikk sitt gjennombrudd, skriver Sky Sports.

West Ham melder at de skal kunne klare å fullføre sesongens hjemmekamper på sitt londonstadion, selv om kampene kan komme til å gå på sommeren, og arenaen i utgangspunktet skal brukes til andre ting i ferien, ifølge London Evening Standard.

LES OGSÅ: Journalist med nådeløs kritikk av Liverpool-syndebukk: - Han er søppel

Arsenal-boss Mikel Arteta ønsker å kvitte seg med Henrikh Mkhitaryan, som for tiden er utlånt til italienske Roma, melder Daily Express.

Økonomien til Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal være hardt rammet som en følge av koronaviruset, men russeren kan trøste seg med at han fortsatt har en formue på over ti milliarder pund, skriver Daily Star.

Backen Jetro Willems, som er på lån i Newcastle fra Eintracht Frankfurt, har pådratt seg en kneskader og kan ikke spiller igjen denne sesongen, ifølge Bild.

LES OGSÅ: Wayne Rooney langer ut mot myndighetene, FA og Premier League: - Vil aldri tilgi dem

Aston Villa planlegger å legge inn et bud på Wolves-forsvareren Dion Sanderson, som for tiden et utleid til Cardiff City, skriver Football Insider.