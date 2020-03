Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United kan gi slipp på Chris Smalling dersom de lykkes i jakten på sitt førstevalg på stopperplass, skiver italiensk avis.

Raheem Sterling vil ikke utelukke en retur til Liverpool en gang i fremtiden, til tross for den kontroversielle overgangen bort fra klubben for fem år siden. På en Instagram-chat med fansen tirsdag sa City-spilleren at han fremdeles elsker Liverpool og at det er en klubb som alltid vil bety mye for ham.

Liverpool, Manchester City og Arsenal er intressert i Schalke-stopperen Malick Thiaw, skriver Daily Mail. 18-åringen, som debuterte i Bundesliga tidligere denne måneden, har en utkjøpsklausul på 6,9 millioner pund, hevder avisen.

Spekulasjonene rundt Paul Pogba vil trolig fortsette til dagen han legger fotballskoene på hylla. Nå er det ESPN som melder at Manchester United blir mer og mer trygge på at midtbanespilleren blir værende på Old Trafford til neste sesong. Klubben tviler på at noen klubber har råd til ham, melder kanalen.

Spanske medier fortsetter å koble Erling Braut Haaland til Real Madrid, og i dag er det Mundo Deportivo som skriver at 19-åringen er ønsket i den spanske hovedstaden. Ifølge avisen er også Manchester United og Tottenham interessert i Dortmund-spissen.

Det er opplest og vedtatt i britisk presse at Frank Lampard ønsker seg en ny venstreback til sommeren. Ifølge spanske Diario Sport er Marc Cucurella en spiller Chelsea nå vurderer. 21-åringen spiller for Getafe og er verdsatt til rundt 23 millioner pund.

En annen venstreback som kobles til Chelsea er argentineren Nicolas Tagliafico. Ifølge Calciomercato er det Ajax-backen som er London-klubbens førstevalg etter at de har gitt opp jakten på Ben Chilwell.

Gazzetta dello Sport hevder Manchester United kan komme til å gi slipp på Chris Smalling til AS Roma permanent dersom klubben lykkes med å hente Kalidou Koulibaly fra Napoli i sommer.

Juventus-spillernes selvisolering og karantene ender i dag, og spillerne kan dermed forlate hjemmene sine, skriver Gazzetta dello Sport. Daniele Rugani, Blaise Matuidi og Paolo Dybala blir imidlertid værende innendørs en stund til, etter å ha fått påvist viruset.